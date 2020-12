Razočarani Peter Prevc: Sam sem si kriv

Na dveh trening skokov na Letalnici bratov Gorišek se nekdanji svetovni prvak Peter Prevc ni izkazal, kot je upal, in se predčasno poslovil od posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih. "Nisem bil tisti, ki bi "izpolnil" obveznosti, naloge. S tem se moram soočiti in to rešiti," je po hitrem in nepričakovanem slovesu dejal Peter Prevc, ki pa še ni opustil možnosti, da bi nastopil na ekipni preizkušnji. Tudi Žiga Jelar, ki je tvegal, se bo verjetno preizkusil kot predskakalec in si morda tako utrl pot do nedeljske tekme.

Leta 2014 je bil Peter Prevc na svetovnem prvenstvu v poletih v Harrachovu bronast, dve leti pozneje je na Kulmu postal svetovni prvak, na prejšnjem v Oberstdorfu je bil šesti. Če k temu dodamo tudi dejstvo, da je bil trikrat zapored tudi najboljši letalec v svetovnem pokalu, da se je kot prvi skakalec vpisal v klub 250, potem ko je v Vikersundu postavil svetovni rekord, je bilo jasno, da bo na domačem prvenstvu eno od osrednjih orožij slovenske reprezentance.

Tudi torkov trening na sosednji Bloudkovi velikanki je bil spodbuden, v četrtek pa se je vse obrnilo na glavo. Tako kot Žigi Jelarju se mu ni uspelo uvrstiti v ekipo za kvalifikacije, kar je pomenilo, da ga ne bomo videli na posamični tekmi. Poleta 212,5 in 206,5 metra sta bila premalo in glavni trener Gorazd Bertoncelj ga ni uvrstil med četverico za kvalifikacije.

"Poštena odločitev"

"Naredil sem vse, kar sem lahko. Skoki so bili boljši kot kakšni iz preteklih vikendov. A so bili prekratki. Poštena odločitev. Razočaranje je. Morda bo jutri večje, ko bom gledal tekmo. Sam sem si kriv. Nisem bil tisti, ki bi "izpolnil" obveznosti, naloge. S tem se moram soočiti in to rešiti," je po predčasno končanem dnevu v izteku Letalnice bratov Gorišek razlagal Prevc.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na vprašanje, kaj se je spremenilo od torka, ko ga je Bertoncelj izpostavil kot dobro razpoloženega, je odgovoril: "Samo danes se nisem najbolje znašel. Odskok je bil boljši, če gledam torek. Čez prelet v drugi del se nisem dvigoval od doskočišča. Ves čas sem bil z njim v isti liniji. Ko se je doskočišče zravnalo, sem se nanj priklenil. Prvi skok je bil morda tehnično boljši, drugi je bil že neustrašen. Pri prvem sem malce zablokiral, čakal, kaj bo. Pri drugem sem čez prelet pregriznil, a je bila napaka na mizi. Vse mora štimati od odriva in radiusa do doskoka."

Na ekipno tekmo prek poletov kot predskakalec?

Izpostavil je, da je letalnica odlično pripravljena, morda še bolje kot v marčevskem terminu, ko se pozna, da je čez dan tudi okoli 15 stopinj Celzija. Preden je izvedel odločitev glavnega trenerja, se je v mešani coni, v kateri novinarji zastavljamo vprašanja, pošalil, da bo šel domov, če se ne bo uvrstil v ekipo.

Foto: Vid Ponikvar

Po trenerjevi odločitvi je nato govoril z drugačnimi besedami: "Morda bom šel še kakšen dan na letalnico. Nismo se še veliko pogovarjali. Z Žigo se bova umaknila. En dan bom verjetno kot predskakalec. Morda jutri, morda v soboto. Za dušo." Z dobrimi poleti bi si verjetno odprl vrata za ekipno tekmo, ki bo na sporedu v nedeljo.

"Kdor ne tvega, ne profitira"

Izpadel je tudi Jelar, ki je upal, da mu bo uspel veliki met. Poizkusil je z novo opremo, vendar se mu ni izšlo.

Žiga Jelar je tvegal z novim dresom, a se mu poteza ni obrestovala. Foto: Vid Ponikvar

"Prvi skok sem malce tvegal. Šel sem s povsem novim dresom, ki še ni imel skoka. Ta poteza se ni izkazala za najboljšo. Kar močno me je "zavintlalo" tam čez prvi del. Toda, kot pravijo, če ne tvegaš, ne profitiraš. Jaz sem to naredil v dobri veri. Drugi skok je bil že dosti boljši, a še vedno je bilo morda nekaj tistega krča iz prvega skoka. Vseeno se z letalnico ni ravno za hecati. Gremo naprej, saj je sezona še dolga. A bom v petek opravil še dva skoka kot predskakalec, potem pa bom videl. Mislim, da bomo v hotelu razčistili dokončno, ali imava še kakšne možnosti ali naj se bolj osredotočiva za bodoče tekme. Za zdaj je načrt tak, da po teh dveh skokih, če ne bo res nekega presežka, potujem domov. Torej po že skoraj treh tednih. Napolniti si moram baterije in se spočiti," pa je četrtkovo dogajanje opisal Jelar.