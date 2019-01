Skakalcem nagaja sneg, kvalifikacije pod vprašajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bischofshofnu bodo danes na sporedu kvalifikacije pred zadnjo tekmo novoletne turneje. Začeti bi se morale ob 17. uri, a so zaradi močnega sneženja pod vprašajem. Po zadnjih informacijah je ob 17. uri tako najprej predviden trening, sledile pa naj bi kvalifikacije. Osrednji junak letošnje turneje je vodilni skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala, Rjoju Kobajaši, ki je dobil prve tri tekme in mu tako do znamenitega pokra na turneji manjka le še ena. V kvalifikacijah bo nastopilo šest Slovencev.