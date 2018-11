Konec neznank v slovenskem skakalnem taboru

Konec tedna se bo v Wisli začela jubilejna, 40. sezona smučarskih skokov, pred katero v slovenskem taboru ni več skrivnosti. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je namreč razkril še sedmega potnika na Poljsko. Ob Jerneju Damjanu, Anžetu Semeniču, Timiju Zajcu, Anžetu Lanišku, debitantu Žaku Mogelu in Boru Pavlovčiču bo slovenske barve branil tudi Tomaž Naglič. Ob skakalcih, ki začenjajo prvi, so proti sezoni pogledale še skakalke in nordijski kombinatorci.

Čeprav zunaj še ne diši po zimi, je slovenski nordijska reprezentanca že v povsem nizkem štartu na novo sezono. Z izjemo smučarjev tekačev in tekačic, ki so v Skandinaviji, so pred prvimi tekmami misli strnili in cilje razgrnili smučarski skakalci in skakalke ter nordijski kombinatorci.

Kot prva bo konec tedna v novo tekmovalno obdobje skočila moška skakalna reprezentanca, dekleta začetek čaka čez dobra dva tedna v Lillehammerju, kombinatorce pa čez teden dni v finski Ruki.

Naglič zaokrožil slovensko sedmerico

Uvod 40. sezone smučarskih skokov za moške bo gostila Wisla, kjer se bo predstavila sedmerica Slovencev. Glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki bo na Poljskem doživel selektorski krst, je razkril še zadnjega skakalca, na katerega bo računal.

Zadnji si je mesto v slovenski ekipi priskakal Tomaž Naglič. Foto: Ana Kovač

Najizkušenejšemu Jerneju Damjanu, Anžetu Semeniču, Timiju Zajcu, Anžetu Lanišku, debitantu Žaku Mogelu in Boru Pavlovčiču je dodal Tomaža Nagliča, ki se je na zadnjih treningih najbolj izkazal. Peter Prevc po dveh operacijah gležnja še ni pripravljen na vrnitev v svetovni pokal.

Slovenci do Wisle ne bodo več skakali, v sredo bodo opravili le še kondicijski trening, v četrtek pa odpotovali na prizorišče prvih tekem. V petek sledijo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, v soboto pa ekipna tekma.

Spored svetovnega pokala v Wisli: Petek, 16. november

18.00 kvalifikacije Sobota, 17. november

16.00 ekipna tekma Nedelja, 18. november

15.00 posamična tekma

