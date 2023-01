Norvežanom štafetna tekma v Anterselvi, Slovenci brez Faka deseti

Za slovenijo so danes nastopili Alex Cisar, Miha Dovžan, Rok Tršan in Anton Vidmar. Rahlo obolelega Jakova Faka ni bilo v postavi. Začel je Cisar, ki je s tremi popravami na strelišču predal kot osmi. Sledil je slabši nastop Dovžana, ki je sicer prvi strelski postanek opravil brezhibno, zato pa ob drugem ob treh popravah moral še v kazenski krog, kar je Slovenijo potisnilo na 12. mesto.

Tršan je v svojem prvem strelskem nastopu zadel vse tarče in ekipo vrnil med deseterico na sedmo mesto, po treh popravah stoje pa predal kot deseti. V zadnji menjavi pa je Vidmar ob skupno treh popravah na strelišču to uvrstitev zadržal in kot deseti tudi prišel do cilja.

🤜 Hulk Mode: Activated 🤛



No stopping the Norwegian Men in the Relay 🇳🇴 - also in @biathlonantholz 💥



Watch all competitions again at https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! 💪 pic.twitter.com/zrMi5BEBLe — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) January 22, 2023

V boju za vrh so bili brez prave konkurence Norvežani. Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Thingnes Boe in Tarjei Boe so nalogo opravili v 1:11:50,2 (0+6) in za skoraj minuto ugnali Francoze, ki so imeli prav tako šest poprav. Tretji so bili Nemci z zaostankom +2:17,5 (1+11).

Biatlonce zdaj čaka glavni izziv v sezoni, svetovno prvenstvo v Oberhofu med 8. in 19. februarjem.

Izidi, štafeta 4 x 7,5 km: 1. Norveška 1:11:50,2 (0+6)

(Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen)

2. Francija 59,0 (0+6)

(Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Elilien Jacquelin, Quentin Maillot Fillon)

3. Nemčija 2:17,5 (1+11)

(David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Roman Rees)

...

4. Švedska 2:78,7 (1+13)

5. Italija 2:47,3 (0+7)

6. Češka 2:51,5 (0+10)

...

10. Slovenija 4:27,9 (1+11)

(Alex Cisar, Miha Dovžan, Rok Tršan, Anton Vidmar)

