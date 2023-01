Štafeta Francozinjam, slovenske biatlonke so bile ujete pred ciljem

Francoske biatlonke so zmagovalke štafete 4 x 6 km za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. V postavi Lou Jeanmonnot, Anais Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier in Julia Simon so premagale Švedsko in Nemčijo. Slovenska zasedba je bila 12., potem ko je zadnja Francozinja ujela Polono Klemenčič.

Francozinje so imele po dveh predajah več kot pol minute naskoka, v nadaljevanju pa so se jim močno približale Švedinje. V zadnji predaji sta se za zmago udarili najboljši tekmovalki te sezone Simon in Elvira Öberg za Švedsko.

Z brezhibnim strelskim nastopom je bila boljša Francozinja, ki je ciljno črto pretekla 45,2 sekunde pred Švedinjo. Ta je zadnjo predajo začela 12 sekund za Simon.

V boju za tretje mesto so slavile Nemke, ki so na zadnji strelski postanek prišle skupaj z Norveško in Avstrijo. Kar dvakrat je morala Norvežanka v kazenski krog, s čimer je izpustila iz rok zadnje mesto na odru za zmagovalke. Nemke so v cilju zaostale 1:16,9 minute.

Živa Klemenčič je kot prva na strelišču za vse pokrite tarče porabila štiri poprave, predala pa je skoraj dve minuti za vodilno Francozinjo. Lena Repinc je nato z eno popravo pridobila štiri mesta in naslednji rojakinji predala kot 12. s tremi minutami zaostanka.

Klara Vindišar je nato v tretji predaji prav tako porabila eno popravo, vseeno pa je izgubila eno mesto in zadnjo Polono Klemenčič na pot podala kot 13. z zaostankom štirih minut in pol. Letos druga najboljša slovenska tekmovalka je na strelišču zadela vse tarče, pridobila eno mesto, vseeno pa jo je vodilna Francozinja ujela.

Ob 14.30 bo na vrsti še štafeta biatloncev na 4 x 7,5 km. Slovenija bo nastopila brez Jakova Faka, in sicer v postavi Alex Cisar, Miha Dovžan, Rok Tršan in Anton Vidmar.

Anterselva je zadnja postaja svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom, ki bo med 8. in 19. februarjem v nemškem Oberhofu.

* Izidi, ženska štafeta 4 x 6 km:

1. Francija 1:07:21,3 (0+2)

(Lou Jeanmonnot, Anais Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier, Julia

Simon)

2. Švedska + 45,2 (0+8)

(Linn Persson, Anna Magnusson, Hanna Öberg, Elvira Öberg)

3. Nemčija 1:16,9 (0+10)

(Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz, Hanna

Kebinger)

4. Italija 1:30,4 (1+6)

5. Avstrija 1:56,1 (0+3)

6. Norveška 2:35,4 (3+9)

...

12. Slovenija ujete za krog (0+6)

(Živa Klemenčič, Lena Repinc, Klara Vindišar, Polona Klemenčič)

...

