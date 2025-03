Slovenski mešani kvartet v boj za odličje

Pred smučarskimi skakalci in skakalkami je prav posebna tekma. Prvič v zgodovini nordijskih svetovnih prvenstev bodo dekleta in fantje v boju za odličja moči združili na veliki skakalnici. Do zdaj so tekme mešanih ekip na prvenstvih potekale na manjših napravah. Slovenske barve bodo od 16. ure zastopali svetovna prvakinja s srednje naprave Nika Prevc, Ema Klinec, Domen Prevc in Anže Lanišek. Slovenci spadajo v ožji krog favoritov za odličja, za te naj bi se ob njih borili Norvežani, Avstrijci in branilci naslova Nemci, ki na treningu niso blesteli.

Skakalna karavana bo na 44. nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu priča tekmi mešanih ekip, na kateri se bodo skakalke in skakalci prvič na prvenstvih merili na veliki skakalnici.

Torkov trening je bil za slovenski tabor znova zelo spodbuden. Svetovna prvakinja s srednje skakalnice Nika Prevc je bila v prvi seriji druga, v drugi pa prva, Anže Lanišek je bil dvakrat peti, v tretji seriji za trening pa najboljši. Tudi drugi član današnje moške ekipe Domen Prevc je bil dobro razpoložen (10., 17. in tretji), Ema Klinec pa je bila v dveh serijah tik za deseterico.

Norvežani pogledujejo proti zlati kolajni. Foto: Reuters Glede na rezultate ženskega in moška treninga so prvi favoriti za zlato domačini Norvežani, za katere bodo skakali bronasta s posamične tekme Anna Odine Stroem, Eirin Maria Kvandal (obe sta bili prvakinji na ekipni tekmi), svetovni prvak s srednje skakalnice Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki je prvo tekmo razočaran končal na petem mestu.

Ob Skandinavcih lahko v najresnejšem boju za odličja pričakujemo Avstrijce (Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Stefan Kraft in Jan Hörl), Slovence, medtem ko branilci naslova Nemci na treningu sicer niso bili najbolj prepričljivi, a jih ne gre odpisati. Iz ozadja naj bi napadali Japonci.

Na tekmo, ki se bo začela ob 16. uri, poskusna serija pa bo ob 14.30, je prijavljenih 15 ekip. Slovenci bodo nastopali kot 12., v naslednjem vrstnem redu: Klinec, D. Prevc, N. Prevc in Lanišek.

Slovenci v Planici bronasti

Slovenska mešana ekipa je pred dvema letoma v Planici osvojila bron, a takrat na srednji skakalnici. Klinec in Lanišek bosta v boju za odličje tudi letos, Timi Zajc in Nika Vodan pa ne, namesto njiju bosta nastopala Nika in Domen Prevc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska mešana ekipa je na zadnjem svetovnem prvenstvu pred dvema letoma v Planici skočila do brona. Polovica ekipe je ista (Klinec, Lanišek), brat in sestra Prevc pa sta bila takrat gledalca, tekmovala pa sta Timi Zajc in Nika Vodan (nekoč Križnar). Zmagali so Nemci, drugi so bili Norvežani.

V četrtek moška ekipna tekma, nato še dve posamični

Po današnji tekmi bo že v četrtek znova pestro na veliki skakalnici, saj se bodo za kolajne na ekipni tekmi borili skakalci, v petek sledi individualna ženska preizkušnja, v soboto pa še individualna moška tekma.

Trondheim, tekma mešanih ekip, velika skakalnica:

