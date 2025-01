Vrhunec zime za alpske smučarke in smučarje bo svetovno prvenstvo, ki ga bo med 4. in 16. februarjem gostil Saalbach v Avstriji. Da bo pravi spektakel, bodo poskrbeli tudi navijači. Štiri tedne pred začetkom tekmovanja je prodanih že 80 tisoč vstopnic, torej nekaj več kot polovica od skupno 150 tisoč.

Ciljni stadion bo za vsako od enajstih tekem sprejel 15 tisoč navijačev. "Podatek, da smo že sredi decembra prodali skoraj 50 odstotkov vseh stopnic, pove, da za svetovno prvenstvo vlada veliko zanimanje," je povedal vodja projekta Florian Phleps. Povpraševanje se ni zmanjšalo niti v preteklih dneh, zato priporoča čim hitrejši nakup. Saalbach-Hinterglemm na Tirolskem ni daleč od Slovenije, 300 kilometrov ter dobre tri ure in pol vožnje iz Ljubljane, pol ure več vožnje je iz Maribora, ura več pa iz Nove Gorice. Spodbude si bodo gotovo želeli tudi slovenski smučarji, od Žana Kranjca do Andreje Slokar in Ilke Štuhec.

Cilja arena s sedišči za 15.000 navijačev. Foto: Guliverimage Najnižja cena dnevne vstopnice za tekmo svetovnega prvenstva je za stojišče 25 evrov (odvisna je sicer tudi od posamezne tekme), za otroke, rojene med letoma 2009 in 2018, po polovični ceni, mlajši od šest let pa imajo prost vstop. Cena torej ni previsoka. Pretekli konec tedna je bila za ogled tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori najnižja cena za stojišče 20 evrov za odraslo osebo. Najdražje vstopnice v Saalbachu so za obe nedeljski tekmi – moški smuk in moški slalom – za zlato tribuno denimo 175 evrov. Med tednom je cena za zlato tribuno 115 evrov, za obe sobotni tekmi (ženski smuk in ženski slalom) pa 155 evrov (najnižja za stojišče 40 evrov). Prodajajo tudi vstopnice za več dni skupaj.