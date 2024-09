Na drugi tekmi v Hinzenbachu najboljši Zajc, zmaga za Wellingerja

Drugo tekmo smučarskih skakalcev za točke poletne velike nagrade v Hinzenbachu je dobil Nemec Andreas Wellinger, najboljši Slovenec je bil tokrat Timi Zajc, tik za prvo petnajsterico sta pristala Žiga Jelar in Anže Lanišek.

Nemec Andreas Wellinger je tesno dobil drugo tekmo poletne velike nagrade v Hinzenbachu v Avstriji. Skočil je 92 in 87 metrov in je zbral 247,5 točk, 9 desetink je zaostal domačin Jan Hoerl z 92 in 87.5 metri, 8,1 točk pa tretji Stefan Kraft, ki je dvakrat skočil 87 metrov.

Na 13. mestu je končal Timi Zajc s 86 in 89.5 metri ter 225,5 točkami, Žiga Jelar je bil 16. s 86 in 84 metri ter 222,8 točkami, tri desetinke je za njim zaostal Anže Lanišek z 89.5 in 87.5 metri ter 222,5 točkami.

Poletna velika nagrada se bo prihodnji teden končala v Klingenthalu, naše skakalce še prej, že v torek ob 17. uri čaka tekma državnega prvenstva v Kranju.

