Cisar in Vindišarjeva le za Francozoma

Ob koncu mladinskega IBU pokala na Pokljuki sta se vidno odrezala tudi najboljša slovenska mlada tekmovalca Nika Vindišar in Alex Cisar, oba tudi že z izkušnjo iz svetovnega pokala, ki sta v konkurenci mešanih parov zasedla drugo mesto za Francozoma Paulo Botet in Sebastienom Mahonom.

Slovenca sta zaostala 28 sekund, a prepričljivo prehitela tretjeuvrščena Italijana Rebecco Passler in Micheleja Molinarjija, ki sta bila od Francozov počasnejša dobrih 44 sekund.

Med mešanimi štafetami so bili Živa Klemenčič, Tais Vozel, Matic Repnik in Lovro Planko 12. Boljšo uvrstitev so zapravili na strelišču, saj so morali mladi Slovenci v kazenski krog kar sedemkrat. Zmagali so Švicarji.

