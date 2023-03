Na Holmenkollnu se je v nedeljo končal mednarodni del biatlonske sezone 2022/23. V slovenskem taboru so z opravljenim zadovoljni, čeprav vseh zastavljenih ciljev ekipa ni dosegla. Glavni razlog so tudi letos zdravstvene težave. "Cilje moramo na začetku sezone postaviti visoko. Biatlon pa je šport, kjer lahko o uspehu ali neuspehu odloča en strel. Povsod smo bili ciljem blizu in z videnim smo lahko zelo zadovoljni," je ocenil vodja panoge Tomas Globočnik.

Alex Cisar Foto: Grega Valančič/Sportida "Manjka želena kolajna na svetovnem prvenstvu, v moškem pokalu narodov nam je zmanjkalo eno mesto, da bi se uvrstili v deseterico. Tudi najboljša posamična uvrstitev v skupnem seštevku je 18. mesto, želja je bila petnajsterica," je v pogovoru za STA ocenil vodja panoge za biatlon pri SZS Tomas Globočnik. "Zadevo moramo pogledati širše. Tekmovalci so imeli vzpone in padce, a v članski konkurenci smo dosegli 80 odstotkov ciljev. Za nami pa je tudi izredna sezona med mlajšimi s kolajnami na mladinskem SP, na EP, v pokalu Ibu, na evropskem festivalu olimpijske mladine. Tam smo vse cilje celo presegli."

O Faku: Vseskozi je na meji obremenitve

Jakov Fak Foto: Grega Valančič/Sportida Dejansko pod črto manjka kakšen nastop in točka več pri Jakovu Faku, ki je še vedno glavni nosilec uspehov reprezentance. Tudi letos so se mu ponovile težave z zdravjem, ki se zdaj vrstijo tako rekoč vsako leto. "Takšno je dejansko stanje njegovega imunskega sistema in okolja, v katerem se giblje," brez dlake na jeziku pove Globočnik. Pri treh majhnih otrocih je športnik, ki telo stalno obremenjuje maksimalnim naporom, izpostavljen tveganjem. "Vseskozi je na meji obremenitve." Rešitev bi bila le dolgotrajna izolacija, kar pa je od tekmovalca, ki je v karieri dosegel praktično vse, nemogoče zahtevati. Vprašanje je tudi, kaj bi se zgodilo v praksi, saj Fak svojo družino prav tako potrebuje ob sebi, meni Globočnik.

Zelo pozitivno so v sezoni, ko je reprezentanco prevzel Ricco Gross, presenetili mladi Toni Vidmar, Alex Cisar in Lovro Planko. "Toni je največje presenečenje, tudi Alex je zraven, Lovro je zablestel na EP. Ti tekmovalci so že v mladinskih kategorijah posegali po kolajnah in imajo visoke ambicije tudi med člani." Manj uspešna sta bila izkušena Miha Dovžan in Rok Tršan. "V ekipi imata ostro konkurenco. Izziv je velik, treba pa bo najti motiv, a s tem se bosta morala spopasti sama," še pravi Globočnik.

Polona Klemenčič Foto: Grega Valančič/Sportida Nepričakovano velik skok naprej je naredila Polona Klemenčič, ki se je že prebila med najboljšo deseterico ter postala del svetovne elite, ki nastopa na tekmah s skupinskim startom. Ob znamenitem preračunavanju napak na strelišču se morebiti s kančkom sreče lahko uvrsti tudi na zmagovalni oder. "Pred sezono bi rekel, da verjamem v napredek in upam na dobre dosežke. Nihče pa ni verjel v tak preskok, kot ga je potem pokazala Polona na tekmah."

O Lampičevi: Pričakovanja so se neupravičeno povečala

Anamarija Lampič Foto: Grega Valančič/Sportida Drugi adut v ženski vrsti je Anamarija Lampič, ki v prvi biatlonski sezoni zelo niha, dve peti mesti pa sta vseeno znak, da ima potencial za vrh. "Nihče ni vedel, kaj in kako bo. Morda je na prvi tekmi dosegla celo preveč in so se pričakovanja pri vseh neupravičeno povečala. Dejstvo je, da je tekaško med najboljšimi, zdaj pa se bo počasi videlo, kako bo šlo naprej. Napredek v streljanju zanesljivo bo, vprašanje le, kako hitro in kako konstanten bo," še pravi Globočnik.