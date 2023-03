Za konec sezone še ena zmaga J. T. Boeja

Na tekmi s skupinskim štartom je dal 29-letni Johannes Thingnes Boe priložnost konkurenci z dvema napakama na strelišču. A tekmeci peklenskega ritma na 15-kilometrski razdalji v smučini niso zdržali in na koncu si je Boe že na zadnjem streljanju priboril 16 sekund prednosti pred Švicarjem Nicklasom Hartwegom in 19 pred rojakom Vetlejem Sjaastadom Christiansenom, ki sta bila na strelišču brezhibna. Do konca se vrstni red ni spremenil, povečale so se le razlike. V sami končnici je bil napet boj predvsem za najnižjo stopničko na zmagovalnem odru, saj se je Norvežanu na sekundo približal hitri Francoz Quentin Fillon Maillet.

Jakov Fak je zasedel 17. mesto. Foto: Guliverimage

Fak 17.

Nastopila sta tudi dva Slovenca. Jakov Fak je bil še enkrat več prepričljiv s puško, v smučini pa po boleznih ob koncu sezone ni več v pravi formi, da bi se vmešal v boj za visoka mesta. Tekmo je končal na 17. mestu. "Zelo zadovoljen sem s strelskim nastopom. Tekaško pa sem imel težave z materialom in nisem mogel veliko narediti. Raje bi videl, če ne bi bilo tako. Koncentracije je bilo dovolj za celo tekmo, ampak žal nisem imel hitrosti na progi," je po tekmi povedal Fak.

Toni Vidmar je prvič v karieri dobil priložnost za nastop na tekmi s skupinskim startom na najvišji ravni in zasedel 23. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vidmar prvenec končal na 23. mestu

Mladi Toni Vidmar je prvič v karieri dobil priložnost za nastop na tekmi s skupinskim startom na najvišji ravni. Po enkrat je moral v kazenski krog na prvih treh streljanih. V finišu je nato lovil čim boljšo uvrstitev in tekmo končal na 23. mestu. "Prvi skupinski start je za mano. To je res dobra izkušnja in lepa popotnica za naprej. Spet sem se veliko novega naučil. To je tekma, da gre mož na moža. Žal spet trije zgrešeni streli na strelišču. Dobro sem se počutil na progi in na koncu 23. mesto. Lahko sem le zadovoljen z novo izkušnjo," pa je po sezoni v eliti povedal Vidmar.