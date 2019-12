Zmaga na Norveško, Slovenke v ozadju

Slovenska ženska biatlonska štafeta v postavi Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Nika Vindišar je na tekmi svetovnega pokala v Östersundu osvojila končno 18. mesto. Zmagale so Norvežanke pred Švico in Švedsko.

Slovenke so prvo predajo opravile na 15. mestu z 1:13,5 minute zaostanka za vodilno Italijo. Ta ga je v drugi menjavi pokronala in morala kar trikrat v kazenski krog, tako da je izpadla iz boja za najvišja mesta.

V tem je najbolje kazalo Švedinjam, Francozinjam, Nemkam, Norvežankam in Švicarkam, ki jih je ob drugi predaji ločilo dobrih 17 sekund. Slovenke so bile s skupaj osmimi popravami 16. z 2:53,3 minute zamude.

Položaj Slovenk se je še poslabšal ob tretji predaji, takrat so bile s kazenskim krogom in 12 popravami na 18. mestu in so za vodilno Švedsko zaostajale že 4:54,0 minute.

Slovenske biatlonke, za katere je kot zadnja tekmovala Vindišarjeva, pa so po sedmem streljanju zaostale za krog in na koncu osvojile 18. mesto (1+15) med 21 ekipami.

V boju za vrh pa je Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je vodila že po sedmem streljanju, podobno prednost pred Švedinjo Hanno Oeberg zadržala tudi po osmem streljanju, blizu pa so bile tudi Švicarke z Leno Haecki.

Slednja je do cilja prehitela Švedinjo in zasedla končno drugo mesto (0+4), za 8,5 sekunde je zaostala za Norvežanko (0+10). Švedinje (0+8) so zaostale 10,2 sekunde.

Že v soboto so dobro nastopili biatlonci Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan, ki so na 4 x 7,5 kilometra zasedli sedmo mesto. Najhitrejši so bili Norvežani, ki so zmagali pred Francozi in Italijani.

Izidi:

1. Norveška 1:11:08,7 (0+10) (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland)

2. Švica + 8,5 (0+4) (Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Aita Gasparin, Lena Haecki)

3. Švedska 10,2 (0+8) (Linn Persson, Elvira Oeberg, Mona Brorsson, Hanna Oeberg)

4. Nemčija 15,5 (1+9)

5. Rusija 1:37,7 (0+9)

6. Francija 2:07,3 (0+9)

7. Avstrija 2:00,5 (0+7)

8. Češka 2:31,3 (1+13)

9. Ukrajina 2:47,1 (0+8)

10. ZDA 3:25,0 (0+8)

...

18. Slovenija 1 krog (1+15) (Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec, Nika Vindišar)

...