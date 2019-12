V Östersundu zmaga Wiererjevi, Slovenke v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na preizkušnji svetovnega pokala v švedskem Östersundu so nedeljske tekme končale biatlonke s sprintersko preizkušnjo. Na 7,5 km je slavila Italijanka Dorothea Wierer, ki je zgrešila eno tarčo, druga je bila Norvežanka Marthe Olsbu Roesieland (+ 8,6; 2), tretja pa Čehinja Davidova (+ 11,; 0).

Na tekmi so nastopile tudi tri slovenske tekmovalke, a so končale daleč v ozadju. Polona Klemenčič (+ 3:06;3) je bila na koncu 80., Nika Vindišar (+ 3:10,8; 2) 85. in Nina Zadravec 103. (+ 4:43,7; 6).

Tekme svetovnega pokala na Švedskem se bodo po tridnevnem premoru nadaljevale v sredo, ko bo na sporedu moška preizkušnja na 20 km, dan pozneje bodo ženske nastopile na 15 km.

Preberite še: