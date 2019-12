Matic Repnik in Živa Klemenčič najboljša Slovenca na Pokljuki

Pokljuka do konca tedna gosti najboljše mlade biatlonce na pokalu IBU. Na današnjih posamičnih tekmah na 12,5 km za ženske in 15 km za moške sta se zmag veselila Nemka Lisa Maria Spark in Švicar Niklas Hartweg. Med Slovenci sta bila najboljša Živa Klemenčič na 15. in Matic Repnik na šestem mestu.

Slovenija se je predstavila tudi z vrsto mladih tekmovalcev, ki že imajo izkušnje iz svetovnega pokala. V ženski konkurenci je bila Tais Vozel 26., Nika Vindišar 28. in Nina Klemenčič 59.

V moški konkurenci je Alex Cisar osvojil 16. mesto, Lovro Planko 19., Jernej Goropečnik 32. in Anton Vidmar 41.

V soboto, 14. decembra mlade biatlonke in biatlonce na Rudnem polju čakata še šprinterski tekmi, nedelja je rezervirana za štafetna tekmovanja. Najprej bo tekma mešanih parov, nato še mešanih štafet.

