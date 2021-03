Mladi slovenski biatlonci za slovo tik pod stopničkami

V avstrijskem Obertilliachu se je končalo svetovno prvenstvo v biatlonu za mladince in mlajše člane. V zadnji disciplini prvenstva, štafeti mlajših članov na 4 x 7,5 kilometra, so Anton Vidmar, Lovro Planko, Jaša Zidar in Alex Cisar osvojili četrto mesto. Zmagali so Francozi pred Norvežani in Čehi