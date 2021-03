Nov izjemen uspeh slovenske biatlonske najstnice

Nov dan na svetovnem mladinskem biatlonskem prvenstvu v Obertilliachu in nova kolajna za veliki up slovenskega biatlona Leno Repinc. 17-letnica je po srebru na posamični tekmi na deset kilometrov v ponedeljek postala mladinska svetovna prvakinja v šprintu.

Dva dni zatem se je s tekmicami podala na progo še v zasledovanju, na katerem pa prvega mesta ni izpustila iz rok. Mlada Bohinjka se v Avstriji tako veseli tretjega odličja, drugega zlatega.

Golden finish and second 🥇🥇 for 🇸🇮 Lena Repinc! 🤗Can the winner of the junior women sprint 🇨🇭Amy Baserga also repeat this success?! The competition starts at 11:00, so be sure to watch it live on https://t.co/si7PycYCC3



📸: IBU/Reichert pic.twitter.com/phTTNCvf37