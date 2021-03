Lena Repinc je mladinska svetovna prvakinja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komaj 17-letna slovenska biatlonka Lena Repinc je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Obertilliachu osvojila zlato v sprinterski tekmi. To je že njeno drugo odličje na prvenstvu v Avstriji, v soboto je bila namreč srebrna na posamični tekmi. Današnji uspeh Repinčeve v konkurenci mladink so dopolnile še Kaja Zorč s šestim, Klara Vindišar z 12. in Kaja Marič s 25. mestom. Med mladinci je najboljšo slovensko uvrstitev dosegel Jaša Zidar z desetim mestom.