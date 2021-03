17-letna Tabea Dolžan doživela ognjeni krst na domačem terenu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Planica, svetovni pokal v teku na smučeh in biatlonu športnikov invalidov

Planica bo vse do 10. marca gostila tekme športnikov invalidov v biatlonu in smučarskem teku za svetovni pokal.

Slovenija bo v Nordijskem centru Planica vse do 10. marca gostila serijo tekem za svetovni pokal v nordijskih disciplinah za smučarje invalide. Gre za prvo tekmovanje športnikov invalidov v biatlonu in smučarskem teku v Sloveniji, potem ko je Kranjska Gora že štirikrat gostila svetovni pokal alpskih smučarjev invalidov in njihovo svetovno prvenstvo.