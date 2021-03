Mladinke ne popuščajo, v Avstriji še do štafetnega srebra!

Slovenske mladinke Kaja Zorč, Klara Vindišar in Lena Repinc so osvojile srebrno kolajno na štafetni tekmi na svetovnem prvenstvu v Obertilliachu.

Slovenske mladinke Kaja Zorč, Klara Vindišar in Lena Repinc so osvojile srebrno kolajno na štafetni tekmi na svetovnem prvenstvu v Obertilliachu. Foto: SloSki

Mladinsko biatlonsko svetovno prvenstvo v Obertilliachu v Avstriji poteka sanjsko za slovensko ekipo. Danes so Klara Vindišar, Kaja Zorč in Lena Repinc v tekmi štafet (3 x 6 km) osvojile še srebrno kolajno. Trojica je zaostala le za zlato štafeto Francije, medtem ko so bron kljub trem kazenskim krogom osvojile Italijanke.

Lena Repinc, svetovna mladinska prvakinja v zasledovanju in sprintu, je danes v svojo zbirko odličij dodala še drugo srebro. Ob Klari Vindišar in Kaji Zorč je osvojila drugo mesto na štafetni tekmi, slovenska trojica je z osmimi popravami na strelišču le za dobrih 13 sekund zaostala za zlato medaljo, ki jo je osvojila francoska trojica Fany Bertrand, Jeanne Richard in Maya Cloetens (0+7).

Team 🇫🇷 keeps the lead until the finish line and takes 🥇! 🇸🇮 wins 🥈, while 🇮🇹 claims 🥉! 👏 #YJWCH21 @FedFranceSki pic.twitter.com/UJv3aTHW2a — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) March 5, 2021

Bronasto odličje so s prednostjo dobrih 25 sekund pred Nemkami osvojile Italijanke, Martina Trabbuchi, Sara Scattolo in Linda Zingerle, pa čeprav se je zadnji drugi strelski nastop povsem ponesrečil in je morala celo trikrat v kazenski krog.

Slovenski nastop je začela Vindišarjeva, ki je Zorčevi predala kot sedma, ta pa je nato z zelo dobrim tekom ekipo pripeljala na tretje mesto, pol minute za Francijo in Italijo, Jasno je bilo, da bo 17-letna Repinčeva napadala kolajno. Uspelo ji je prehiteti Italijanko, za Francozinjo pa si je privoščila popravo preveč na strelišču in zasedla drugo mesto.

Našim mladincem v postavi Drejc Trojer, Pavel Trojer in Mark Vozelj se preizkušnja na 3 x 7,5 kilometra ni posrečila, s kar šestimi kazenskimi krogi in skupno 14 zgrešenimi streli so pristali šele na 18. mestu, sedem minut in 47 sekund za zmagovito štafeto Poljske. Srebro so osvojili Francozi, bron pa Italijani.

