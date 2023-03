Mikaela Shiffrin spomnila na posebno sporočilo na svoji čeladi #video

Ameriška smučarka Mikaela Shiffrin, ki je sezono 2022/2023, v kateri je podrla rekord Ingemarja Stenmarka in postala smučarka z največ (88) zmagami v svetovnem pokalu, sklenila z velikim kristalnim globusom in dvema malima, je na gostovanju v oddaji Today Show obnovila zgodbo o skrivnem sporočilu na svoji smučarski čeladi.

Mikaela Shiffrin ima na svoji modri smučarski čeladi, na kateri izstopa velik logotip njenega dolgoletnega sponzorja, natisnjenih več simbolov in sporočil. Eden izmed tistih, ki že od nekdaj krasi njeno čelado, je kratica abfttb, ki pomeni Always be faster than the boys oz. v prevodu Vedno bodi hitrejša od fantov.

Kot je pojasnila na gostovanju v oddaji Today Show, gre za sporočilo trikratne ameriške olimpijke Heidi Voelker, ene od vzornic Mikaele Shiffrin. Voelkerjeva ji je to sporočilo zapisala poleg avtograma, ki ga je namenila Shiffrinovi, ko je bila ta stara šest let. Sporočilo se je Shiffrinove očitno močno dotaknilo, saj si ga je že kot najstnica kot motivacijo zapisovala na svoje smuči, že več let pa ima sporočilo odtisnjeno tudi na čeladi.

Tudi drugo sporočilo je zelo pomembno. Gre za napotek njenih staršev: Be Nice. Think First. Have Fun. (Bodi prijazen. Najprej razmisli. Zabavaj se.) "To je nekaj, kar sta naju z bratom učila starša in sva vključila v najino filozofijo," je razložila Shiffrinova, ki je zadnje dni najpogosteje odgovarjala na vprašanje, kaj sledi, koliko zmag še namerava doseči v svoji karieri.

Foto: Guliverimage

To vprašanje ji je ob koncu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Soldeuu v Andori zastavil tudi predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch, ki je Shiffrinovi v nedeljo izročil njen peti veliki kristalni globus. 28-letna Američanka je kljub nenehnemu podiranju rekordov (pri čemer rekord Tine Maze iz sezone 2012/2013, v kateri je osvojila 2.414 točk, ostaja nedotaknjen) ostala skromna in prizemljena. Dejala je, da ne zna uganiti, koliko zmag je še sposobna doseči, in priznala, da ima včasih občutek, kot da je to njena zadnja zmaga. "Upam, da ne, stremim k še več," je sporočila.

