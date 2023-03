Avstrijski smučarji tako "slabi" niso bili že skoraj 40 let

Ilka Štuhec Foto: Grega Valančič/Sportida Srebro v smukaškem seštevku za Ilko Štuhec in bron v veleslalomskem za Žana Kranjca. Oba sta v skupnem seštevku v nedeljo končanega svetovnega pokala v alpskem smučanju končala na 11. mestu. Ana Bucik je v slalomskem seštevku končala na osmem mestu, skupno pa na 21. Uspešna zima za to trojico. Manj za preostale slovenske smučarje, saj nikogar drugega ni bilo med 60 najboljšimi na svetu.

Najboljši avstrijski smučar zime končal kariero

Cornelia Hütter Foto: Reuters Mnogo bolj so s svojimi dosežki to zimo zadovoljni pri naših severnih sosedih. Smučanje je vendarle v Avstriji šport številka 1. Njihovi smučarji in smučarke niso osvojili niti enega malega kristalnega globusa. Še več: Vincent Kriechmayr je edini s kolajno v končnem seštevku discipline (srebrno v smuku in bronasto v superveleslalomu). V skupnem seštevku je bil peti. Je pa obenem že odpeljal svojo zadnjo tekmo. Že sredi zime je avstrijsko javnost šokiral z napovedjo, da bo, star vsega 31 let, končal profesionalno kariero. Pri dekletih je največ točk osvojila Cornelia Hütter (512), a je to zadostovalo za 14. mesto.

Avstrijski mediji tako pišejo, da je bila ta sezona zanje zgodovinska. V negativnem smislu. Na stopničke so se uvrstili le 25-krat. Imajo sedem zmag, 10 drugih mest in osem tretjih. Tako "slabi" niso bili že vse od sezone 1984/1985, ko so slavili na sedmih tekmah in imeli pet drugih in devet tretjih mest. Kar zadeva zmage, je bila sicer še slabša zima 1986/1987, ko so osvojili le dve. Brez enega samega malega kristalnega globusa so sicer ostali že v prejšnji zimi.

Zimo zaznamovali Švicarji, Norvežani in Shiffrinova

V moški konkurenci so zimo zaznamovali Švicarji in Norvežani. Švicar Marco Odermatt je ob velikem kristalnem globusu vzel še dve zlati kolajni oziroma dva mala kristala (veleslalom in superveleslalom) in eno bronasto medaljo (superveleslalom) v posamezni disciplini. Zmagal je na rekordnih 13 tekmah. Drugouvrščeni v skupnem seštevku Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je osvojil zlato v smuku in srebro v superveleslalomu, tretji smučar zime Norvežan Henrik Kristoffersen pa je bil srebrn v veleslalomu in slalomu. Slalomsko zlato je šlo še enemu Norvežanu Lucasu Braathenu. V ženski so šle kolajne v več držav (ob Sloveniji še v ZDA, Švico, Italijo, na Slovaško in Norveško). Z zlatom v slalomu in veleslalomu ter z velikim kristalnim globusom je izstopala zmagovalka 88 tekem v svoji karieri Američanka Mikaela Shiffrin.

Marco Odermatt je presegel za moške rekordnih 2.000 točke (Hermann Maier). Foto: Reuters

Že naslednjo zimo stavijo na Schwarza

Marco Schwarz se je iz specialista za slalom preobrazil v vsestranskega smučarja, a zato rezultati v slalomu niso več tako dobri. Foto: Reuters Po slovesu Kriechmayrja Avstrija zdaj največ pričakuje od 27-letnega Marca Schwarza. Pred tremi sezonami je osvojil mali kristalni globus v slalomu in bil tretji v skupnem seštevku. To zimo je sicer samo sedmi v skupnem seštevku, a se je preobrazil v vsestranskega tekmovalca. Na stopničkah je bil štirikrat, v tehničnih disciplinah, a je začel dobro tekmovati tudi v obeh hitrih disciplinah. Glavni trener avstrijske reprezentance Marko Pfeifer zato trdi, da bo nova zvezda hitrih disciplin in lahko že naslednjo zimo napade tudi veliki kristalni globus. Sam sicer priznava, da je treniranje vseh štirih disciplin brutalno.