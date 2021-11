Andreja Slokar po prve slalomske točke kot vodilna smučarka sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva vožnja se bo začela ob 10.30, finalna z najboljšimi tridesetimi smučarkami pa ob 13.30.

Andreja Slokar ima startno številko 11, Ana Bucik 15, Meta Hrovat 41 in Neja Dvornik 58. Tekmo bo odprla Norvežanka Kristin Lysdahl, tekmovalka, ki jo je Slokarjeva izločila v polfinalu paralelne tekme v Zürsu pred tednom dni. Ajdovka je takrat prišla do svoje krste zmage in prevzela vodstvo v svetovnem pokalu.

Druga se bo med količke podala Slovakinja Petra Vlhova, branilka velikega kristalnega globusa, tretja pa ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, zmagovalka uvodnega veleslaloma sezone 2021/22.

Preberite še: