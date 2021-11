Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

550 priznanj, medalj in pokalov je podarila Slovenskemu smučarskemu muzeju

Mali kristalni globus, srebrna olimpijska medalja in Bloudkova plaketa. To je le drobec materialnih spominov, ki jih je legendarna smučarka Mateja Svet predala Slovenskemu smučarskemu muzeju, ki spada pod okrilje Tržiškega muzeja. Tam bodo vseh 550 predmetov konzervirali in v bližnji prihodnosti del njih razstavili na spominski steni poleg stene Bojana Križaja.

Nekdanja alpska smučarka Mateja Svet je vseh 550 priznanj in lovorik iz svoje smučarske kariere predala Slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču. Na fotografiji v družbi tržiškega župana Boruta Sajovica in direktorice Tržiškega muzeja Jane Babšek. Vir fotografije: arhiv občine Tržič. Leta 2018 se je Bojan Križaj, eden najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev vseh časov, odločil, da vse pokale in odličja, med drugim tudi mali kristalni globus za zmago v posebni slalomski razvrstitvi, srebro s svetovnega prvenstva in osem zlatih odličij za zmago v svetovnem pokalu, preda Tržiškemu muzeju. Zdaj se je za podoben korak odločila tudi Mateja Svet. Oba sta si želela, da bi bila odličja na ogled širši javnosti.

Na 120 kvadratnih metrih Slovenskega smučarskega muzeja, ki je v pritličnem delu Tržiškega muzeja, vztrajno zmanjkuje prostora za vse zgodovinske predmete in mejnike slovenskih smučarjev, a prizadevni muzejski delavci vseskozi iščejo rešitve, da na majhno površino na čim bolj inovativen način spravijo čim več spominov.

Mali kristalni globus za zmago v posebni veleslalomski razvrstitvi leta 1988, srebrna olimpijska medalja iz Calgaryja, Bloudkova plaketa ... Foto: Ana Kovač

Srebrna olimpijska veleslalomska medalja iz Calgaryja leta 1988. Foto: Ana Kovač

Tam je že poseben kotiček domačina Žana Koširja, najuspešnejšega slovenskega deskarja vseh časov, v vitrinah so med drugim razstavljeni spomini biatlonke Andreje Grašič Kobler, smukača Andreja Jermana, smučarskih skakalcev iz Tržiča in okolice in še mnogo drugih.

V Slovenskem smučarskem muzeju ima svoj kotiček tudi Žan Košir, najuspešnejši slovenski deskar vseh časov. Foto: Alenka Teran Košir

Spominska stena Mateje Svet

Zdaj bodo vanj umestili tudi del predmetov, ki jim jih je predala 53-letna Mateja Svet, ikona slovenskega in jugoslovanskega alpskega smučanja. Svetovna prvakinja, olimpijska podprvakinja, dobitnica malega kristalnega globusa za zmago v seštevku veleslaloma, sedemkratna zmagovalka svetovnega pokala in še bi lahko naštevali.

Svetova, ki je kariero nepričakovano in presenetljivo končala že pri 22 letih – svojo odločitev o slovesu je sporočila 1. junija 1990 v prostorih Televizije Slovenija, kjer je pojasnila, da odhaja zaradi smučarske prenasičenosti, da si želi končati srednjo šolo in ustanoviti podjetje –, danes živi zelo zasebno življenje, stran od novinarskih mikrofonov in televizijskih kamer.

Kariero je končala že pri 22 letih. Ob slovesu je dejala, da se je nasičila smučanja, da bi želela v življenju početi še kaj drugega, a marsikdo še danes dvomi, da je to edini razlog za njeno rano slovo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Predmete bomo razstavili na spominski steni, tako kot smo to storili v primeru Bojana Križaja," nam je povedala Jana Babšek, direktorica Muzeja Tržič, ki je septembra prejel že drugo Valvasorjevo odličje, najvišjo nagrado za muzejsko dejavnost v Sloveniji, ki jih podeljuje stroka. Prvič so nagrado prejeli leta 2018 za stalno razstavo Bogastvo tržiških obrti, drugič pa za stalno razstavo Koncentracijsko taborišče Ljubelj/Mauthausen 1943–1945.

Svetova je sedemkrat zmagala na tekmi svetovnega pokala, tudi na tekmi za Zlato lisico v Mariboru leta 1990. Foto: Nace Bizilj, hrani: MNZS

Živeti za prihodnost

"Razlogi, zaradi katerih se nekdanji športniki, šampioni, odločijo za tak korak, so zelo osebni. Mateja pravi, da je treba živeti za naprej in ne za nazaj, zato se je odločila, da te predmete podari javnosti," je pojasnila Babškova in predstavila drobec gradiva, ki jim ga je predala Svetova.

Predmetov je kar 550, 20 od teh, najbolj dragocenih, so v muzeju prejeli zgolj v hrambo, kar pomeni, da bi dediči Svetove, če bi to želeli, te predmete lahko dobili nazaj.

Leta 1988 je Svetova zmagala v posebnem seštevku veleslaloma. Foto: Ana Kovač

Dragocenosti iz športne zgodovine Svetove so v muzeju popisali, fotografirali, zdaj sledita faza konzerviranja predmetov in nato inventarizacija. Gre za natančen vpis predmetov v muzejske knjige, s čimer postanejo spomeniki premične dediščine Slovenije, kar muzeju nalaga odgovornost trajnega hranjenja, skrbi zanje in interpretacije.

Zadnja faza bo postavitev trajne razstave. Glede na prostorske možnosti bo šlo tako kot v primeru Križaja za spominsko steno, kjer bodo razstavili najbolj dragoceno in pomenljivo športno dediščino Mateje Svet.

Časovnica odprtja razstave še ni znana, si pa želijo, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale, pripraviti pogovorni večer z izjemno smučarsko osebnostjo Svetovo, tako kot so to storili ob odprtju spominske stene Bojana Križaja.

Spominsko steno Bojana Križaja so odprli leta 2018. Foto: Mediaspeed

Slovenski smučarski muzej je svoja vrata odprl leta 2014. Njegov pobudnik je upokojeni arhitekt, smučarski zanesenjak, nekdanji demonstrator in učitelj alpskega smučanja Aleš Guček. Pri snovanju zbirke sta mu pomagala tudi žena Vlasta in oče Cvetozar.

