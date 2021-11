Vesela novica za Švicarko, ki si je oktobra zlomila obe zapestji

Švicarska alpska smučarka Wendy Holdener, svetovna in olimpijska prvakinja, si je oktobra zlomila obe zapestji, tako da je morala izpustiti uvodno tekmo svetovnega pokala v Söldnu in paralelno tekmo v Lechu. Po poškodbi je njena rehabilitacija potekala uspešno, tako da je zdaj prek družbenih omrežij potrdila, da bo odpotovala v Levi.

Na Finskem bosta konec tedna dva slaloma, disciplina v kateri je Wendy Holdener ena najboljših na svetu.

"V petek so mi zdravniki prižgali zeleno luč za treninge. Smučati sem začela med otroškim vratci, ki so tanjša, stik z njimi pa manj boleč in bolj prijazen do zapestij, na zadnjem treningu pa je šlo brez bolečin tudi z normalnimi vratci. Hvaležna sem zdravnikom in vsem, ki so mi pri rehabilitaciji pomagali, predvsem pa svojemu telesu. Lahko samo rečem: Levi, prihajam," je v sporočilu na Instagramu zapisala 28-letna Švicarka, ki se je poškodovala na treningu v telovadnici, potem ko je padla z naprave.

Holdenerjeva ima do zdaj v svetovnem pokalu 41 uvrstitev na zmagovalni oder, a je z izjemo kombinacije in paralelne tekme še brez zmage. Je dvakratna svetovna prvakinja v kombinaciji, v Pyeongchangu 2018 pa je z ekipo osvojila tudi olimpijsko zlato kolajno. Z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva ima tudi slalomsko srebro.

V svetovnem pokalu sicer trenutno vodi slovenska alpska smučarka Andreja Slokar. Ajdovka je dobila posamično paralelno tekmo v avstrijskem Lechu in prevzela vodilni položaj, konec tedna pa jo podobno kot povratnico Holdenerjevo čakajo novi izzivi na Finskem.