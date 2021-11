Slovenka v neznanem svetu, Američanka po rekord

Po slovenskem zmagoslavju prejšnji konec tedna so se alpske smučarke že preselile v Levi, kjer jih ta konec tedna čakata dva slaloma za svetovni pokal. Slovenske barve bodo zastopale štiri smučarke – Ana Bucik, Meta Hrovat, Neja Dvornik in trenutno vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Andreja Slokar. Na štartu pa bosta tudi Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin.

Pretekli konec tedna je bil za slovensko smučanje izjemno uspešen. Andreja Slokar je namreč na prizorišču v Lech Zürsu postala prva Slovenka z zmago na paralelnih tekmah, potem ko je z izjemnimi vožnjami ugnala vse tekmice. S tem je poskrbela za 180. slovenske stopničke in 86. zmago za Slovenijo v svetovnem pokalu. Prevzela je tudi vodstvo v seštevku svetovnega pokala in bo tako v Leviju nastopala z rdečo številko.

Ana Bucik je bila lani v Leviju dvakrat 16. Foto: Guliverimage

Slokarjeva je kljub velikemu uspehu že po koncu paralelne tekme pogled hitro usmerila proti Finski, kjer bosta na sporedu prva dva slaloma v tej sezoni. "Poleti sem veliko trenirala slalom in sem se res počutila suvereno. Konkretno si rezultatskih ciljev ne maram postavljati, saj potem pozabim smučati. Vse, kar si želim, je to, da bi ponovila vožnje s treningov in s tem bodo prišli tudi rezultati. To me sploh ne skrbi," je pred Levijem misli strnila Slokarjeva, ki je bila v prejšnji sezoni najboljša slovenska slalomistka.

Poleg Slokarjeve bodo slovenske barve branile še Meta Hrovat, ki je bila na veleslalomu v Söldnu s šestim mestom najboljša Slovenka, Ana Bucik in Neja Dvornik. Na severu Evrope so Slovenke v zadnjih dneh opravile nekaj dobrega slalomskega treninga in vse že z veseljem pričakujejo prve tekme v tej disciplini. Kot edina Slovenka je v Leviju leta 2014 zmagala Tina Maze, ki je z zmago dobila tudi severnega jelena, kar je že tradicionalno nagrada za tamkajšnje zmagovalke tekme.

Wendy Holdener se vrača v svetovni pokal. Foto: Guliverimage

A na Finskem bo konkurenca velika. Po hudi poškodbi naj bi se v Leviju v tekmovalni pogon vrnila svetovna in olimpijska prvakinja Wendy Holdener, ki si je oktobra zlomila obe zapestji, a je uspešno prestala rehabilitacijo. 28-letna Švicarka se je poškodovala na treningu v telovadnici, potem ko je padla z naprave. Holdenerjeva ima do zdaj v svetovnem pokalu 41 uvrstitev na zmagovalni oder, a je z izjemo kombinacije in paralelne tekme še brez zmage.

Shiffrinova v lov za rekordom

Po težavah s hrbtom pa bo na štartu obeh slalomov stala tudi zmagovalka iz Söldna Američanka Mikaela Shiffrin. "Moram priznati, da sem bila pred prihodom sem zaskrbljena. A smo šli čez najhujše, zato upam, da se bom zdaj lahko osredotočila le na smučanje," je ob prihodu v Levi dejala 26-letna Američanka, ki je v svoji karieri dobila že 45 slalomov za svetovni pokal, ki tako le še za zmago zaostaja za legendarnim Ingemarjem Stenmarkom v številu največ zmag v posamezni disciplini. Šved je namreč v svoji karieri dobil 46 veleslalomov. Na tretjem mestu je Lindsey Vonn s 43 zmagami v smuku. Shiffrinova bi lahko tako že ta konec tedna presegla veliki rekord.

Mikaela Shiffrin lahko ta konec tedna postavi novi mejnik. Foto: Guliverimage

"Lani sem verjela vase. A še vedno se mi poraja dvom, koliko časa bom lahko še smučala na takem nivoju. S potovanji in napori res ni lahko. A vem, da lahko še hitro smučam, in ne glede na to, koliko časa bo še tako. A prepričana sem, da je to tisto, kar si želim," je dejala Shiffrinova, ki bo verjetno bila bitko z lansko zmagovalko Levija, Slovakinjo Petro Vlhovo. Skupna zmagovalka minule sezone je zaradi priprav na letošnji slalomski uvod izpustila paralelno tekmo v Lech Zürsu, zdaj pa se vrača v tekmovalni pogon.

Svojo računico pa ima zagotovo tudi aktualna zmagovalka slalomskega seštevka, Avstrijka Katharina Liensberger, ki je osvojila zadnja dva slaloma minule sezone, najboljša pa je bila v tej disciplini tudi na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo.

Vsega skupaj bo v tej sezoni na sporedu deset specialnih slalomov, vključno z olimpijskim v Pekingu.

