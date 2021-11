Grozljiv padec, zlomil si je komolec, golenico in gleženj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deset dni pred prvimi tekmami v hitrih disciplinah se je na treningu huje poškodoval francoski smučar Adrien Theaux in že končal sezono, morda tudi kariero.

Iz francoske smučarke zveze so sporočili, da ima 37-letni Adrien Theaux zlomljen levi komolec, desno golenico in desni gleženj. "Ponoči je bil operiran v Vailu. Kmalu ga bomo prepeljali v Francijo. Na žalost je zanj sezone konec," so še zapisali v sporočilu za javnost pri francoski smučarski zvezi FFS.

Padec se je zgodil na ponedeljkovem treningu v Copper Mountainu v Koloradu, kjer sicer trenutno trenira vrsta najboljših smučarjev na svetu, vključno z Ilko štuhec in Sofio Goggio. Priletel je v zaščitno mrežo. Nekaj ur prej je na Instagramu objavil video enega od svojih skokov s treninga.

Theaux, ki je v svetovnem pokalu trikrat zmagal in bil še desetkrat na stopničkah, v zadnjih sezonah nima sreče s poškodbami. Lani januarja si je poškodoval vezi desnega kolena in golenico. V minuli sezoni je bila njegova najboljša uvrstitev 14. mesto na enem od superveleslalomov. Ker ima že 37 let, se v francoski ekipi bojijo, da nova poškodba najverjetneje pomeni konec njegove tekmovalne kariere.