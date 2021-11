Lindsey Vonn iz fitnesa nazaj na sneg

V preteklih tednih je zmagovalka 82 tekem za svetovni pokal Lindsey Vonn na družabnih omrežjih objavljala fotografije in videoposnetke iz fitnesa. Zahtevne vaje so bile sicer del snemanja promocijskega materiala za projekt Rock. Gre za blagovno znamko oblačil nekdanjega rokoborca in filmskega igralca Dwyana Johnsona The Rocka. Vsekakor je to dokaz, da pri 37 letih in po več poškodbah ostaja zelo fit.

Prejšnji konec tedna je bila znova tudi tam, kjer je najraje - na snegu. V Copper Mountainu v Koloradu je obiskala smučarke ameriške reprezentance, ki se pripravljajo na prve tekme nove sezone v hitrih disciplinah. "Veseli me, da sem ohranila stik z njimi. Odkar sem končala kariero, sem jim kot nekakšna mentorica. Da sem bila lahko z njimi na smučišču med treningom in sem jim svetovala osebno, je bil tudi zame poseben trenutek. Čeprav ne smučamo več skupaj, smo še vedno kolegice. Komaj čakam, da bom navijala zanje in jih gledala, kako bodo blestele na olimpijskih igrah." Med njimi so bila tudi mlajša dekleta iz ameriške ekipe, s katerimi Lindsey ni tekmovala. In tem je njena prisotnost na treningu še več pomenila, na primer 24-letni Isabelli Wright.

Nasvete je delila tudi Novozelandki Alice Robinson. "Ne pride vsak dan tvoj idol iz otroštva na trening in ti svetuje. Lindsey, hvala lepa, da si prišla na moj trening in delila svoje znanje in nasvete," je Robinsonova zapisala na Intagramu. Še pred desetimi leti jo je sramežljivo na enem od treningov prosila za avtogram in fotografijo.

Vonnove so se na treningu razveselile tudi nekatere njene nekdanje tekmice, med njimi Sofia Goggia. Smučarke prve tekme v hitrih disciplinah sicer čakajo prvi konec tedna v decembru v kanadskem Lake Louisu.