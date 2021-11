Senzacija iz olimpijskega Pjongčanga se izogiba razmišljanju o olimpijskih igrah #video

Kljub temu da nas do zimskih olimpijskih iger v Pekingu ločijo manj kot trije meseci, se češka deskarka in alpska smučarka Ester Ledecka na to kaj dosti ne ozira. Tako kot pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu, kjer je najprej šokirala z zmago v superveleslalomu, nato pa rutinirano zmagala tudi na deski, v paralelnem veleslalomu, je v njeni ekipi omenjanje olimpijskih iger prepovedano.

"Mislim, da sem glede tega precej posebna, saj nisem ena tistih, ki vsak dan razmišljajo zgolj o olimpijskih igrah, tako kot to opažam pri številnih športnikih in njihovih trenerjih. Preprosto ne želim, da me zajame olimpijska panika. Želim, da se osredotočimo na vsako tekmo, ne samo na olimpijsko.

Na to se spomnim na vsakem štartu, ne glede na to, ali gre za olimpijsko ali tekmo FIS. Vedno dam vse od sebe. Zato sem 'alergična', če nekdo v moji ekipi izjavi, da moramo storiti samo še to in ono, da bomo pripravljeni na olimpijske igre. Sezona je zelo dolga, imamo ogromno tekem in sredi tega se lahko zgodi marsikaj.

Pomembno je, da smo na vsako tekmo pripravljeni 100-odstotno. To je način, ki mi ustreza. In če želijo biti v moji ekipi, mora ta način ustrezati tudi njim," se je 26-letna Čehinja Ester Ledecka razgovorila v nedavnem pogovoru za spletno stran Olympics.

Kitajska tekma prijateljstva namesto olimpijskih iger

Precej ljubše ji je, če besedno zvezo olimpijske igre nadomestijo z besedno zvezo 'kitajska tekma prijateljstva', medtem ko so pred igrami v Pjongčangu govorili o 'korejski tekmi prijateljstva'.

Pol deskarka, pol smučarka. Še vedno. Foto: Guliverimage

Zimske olimpijske igre v Pekingu bodo potekale med 4. in 22. februarjem 2022.

"Nikoli nisem bila tip človeka, ki bi se osredotočil zgolj na olimpijski nastop. Mislim, da obstaja še veliko drugih tekem, in sama se trudim, da na vsaki dam vse od sebe, torej vse, kar zmorem. Se pa seveda olimpijskih iger veselim. Videla sem že smukaško progo, ki je videti izjemno. Imela sem tudi možnost smučati na progi za deskanje, ki je prav tako izjemno zabavna," je povedala izjemna Čehinja, ki izhaja iz zelo športne družine.

Njena mama se je ukvarjala z umetnostnim drsanjem, njen dedek Jan Klapac pa je bil uspešen hokejist. Z reprezentanco Češkoslovaške je osvojil naslov svetovnega prvaka, z olimpijskih iger pa se je vrnil s srebrno in bronasto kolajno.

Kljub temu da se pogovoru o olimpijskih igrah izogiba, pa se še kako dobro zaveda, da ima v Pekingu novo priložnost za vpis v zgodovino. Bi lahko ponovila zlati dvojček iz Južne Koreje pred štirimi leti? Še več, verjame, da lahko dobi tri ali celo štiri olimpijske medalje. "Prostora za napredek je še ogromno," pravi.

Pogovor s trenerjem Ester Ledecki v deskanju, Justinom Reiterjem:

Tokrat bodo discipline v deskanju na sporedu pred hitrimi disciplinami v alpskem smučanju za dekleta. Ester Ledecko in preostale favoritinje v deskanju čaka paralelni veleslalom že 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, ženski superveleslalom pa bo na sporedu tri dni pozneje, 11. februarja.

Ledecka pravi, da ji spored in tudi dejstvo, da je deskanje na sporedu pred smučanjem, zelo ustrezata. Pravi, da je to voda na njen mlin.

Foto: Guliverimage

"Želim si, da bi bilo vse skupaj čim bolj preprosto in da bi tam uživala," je dejala 26-letna športna dvoživka, ki obe športni panogi – alpsko deskanje in smučanje – namerava negovati tudi v tej sezoni. Tudi tokrat se bo pri izbiri tekem ravnala po svojem občutku.

"Vse je odvisno od mojih občutkov v določenem delu sezone. Če bom začutila, da si želim nastopiti v deskanju, bom to storila, in nič me ne bo zaustavilo. In obratno," je dejala ter poudarila, da si letos želi pogosteje nastopati na tekmah v deskanju.

Lani je denimo nastopila samo enkrat (decembra lani je v Cortini d'Ampezzo zmagala v paralelnem veleslalomu), nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga je gostila Rogla, pa je zaradi poškodbe hrbta tik pred zdajci odpovedala. To je bil tudi razlog, da je večji del sezone vztrajala na alpskih smučeh.

Jo bomo 5. marca videli na Rogli? Foto: Vid Ponikvar

Težave s hrbtom stvar preteklosti?

Letos naj bi bilo vendarle drugače. Ljubitelji deskanja naj bi večkrat prišli na svoj račun.

"Poleti sem res garala za to, da bi okrepila mišice, ki mi v lanski sezoni niso bile prav v veliko pomoč. Upam, da bom na ta način bolje zavarovala svoj hrbet in svoje zdravje ter bom brez težav 'preklapljala' med obema športoma."

Po duši še vedno pol deskarka in pol smučarka

Na vprašanje, ali se njena naklonjenost zdaj bolj nagiba proti alpskemu smučanju, Ledecka odgovarja, da ne. "Še vedno se počutim kot pol deskarka in pol smučarka, smo pa želeli videti, kaj še lahko pokažem v alpskem smučanju. Tako sem pogosteje nastopala na tekmah svetovnega pokala v smučanju, da bi videla, ali se lahko v določenih disciplinah oz. skupni razvrstitvi uvrščam med prvih deset. Nismo vedeli, ali je to sploh mogoče, a sem ugotovila, da je."

"Težava se pojavi, da ko si to želim poskusiti, se je težje dokazati v deskanju, saj so tekme na sporedu v istem terminu. In če želim nastopati v obeh športih, moram odpovedati nekaj smučarskih tekem, kar pa pomeni, da izgubim veliko točk v skupni razvrstitvi. Na primer, če bi se želela boriti za kristalni globus v smučanju, potem bi morala dosegati res dobre rezultate in biti prisotna na vsaki tekmi v hitrih disciplinah. Vse je odvisno od tega, kako bodo tekme v tej sezoni razporejene. Trenutno sem osredotočena na to, da bi se na olimpijske igre uvrstila v obeh športih, da bi uživala na igrah, potem pa bomo videli, kako se bo sezona razpletla."