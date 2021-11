Slovenski vrtiljak sreče, ki ga je pognal legendarni Bojan Križaj

Slovenska dekleta so po krstni zmagi 24-letne Ajdovke Andreje Slokar še ušla fantom. Predstavnice nežnejšega spola so v svetovnem pokalu dobile že 59 tekem, njihovi rojaki, pri katerih je kot zadnji slast velike zmage okusil smukač Martin Čater. Pred slabim letom je senzacionalno zmagal na smuku v Val d'Iseru, nato pa je Slovenija 11 mesecev čakala na novega junaka oziroma junakinjo. Slokarjeva je postala prva Slovenka, ki je dobila posamično paralelno tekmo za svetovni pokal, hkrati pa že 23. predstavnik slovenskega alpskega smučanja, ki je premagal vse tekmece.

Najprej so prevladovali fantje, nato ...

Bojan Križaj je v obdobju, ko so slovenski smučarji zastopali barve Jugoslavije, zmagal osemkrat v svetovnem pokalu, Mateja Svet pa šestkrat. Foto: Elan Slovenija je prvo zmago po zaslugi legendarnega Bojana Križaja dočakala v Wengnu pred dobrimi štirimi desetletji. Sprva so za najvišja mesta na stopničkah skrbeli le moški, nato pa se jim je kot prva na seznamu zmagovalcev v začetku leta 1986 pridružila Mateja Svet, ki je pred dnevi kar 550 priznanj, medalj in pokalov podarila slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču. Omenjene zmage so se dogajale še v letih, ko so najboljši slovenski smučarji na mednarodnih tekmovanjih uradno zastopali barve Jugoslavije.

V obdobju slovenske samostojnosti se je razmerje zmag močno nagnilo v prid tekmovalk.

Tina Maze je v svetovnem pokalu zmagala kar 26-krat! Foto: Reuters

Ženske so na krilih rekorderke Tine Maze, ki je dobila kar 26 tekem in se razveselila prvega mesta v kar petih disciplinah, v zadnjih sezonah pa tudi Ilke Štuhec (9 zmag), prevzele primat, tako da so po današnjem podvigu Slokarjeve poskrbele za 59 od skupno 86 zmag, kar znaša skoraj 69 odstotkov! Zmag v svetovnem pokalu se je razveselilo 12 Slovencev in 11 Slovenk.

Če ga med slovenskimi alpskimi smučarji še ni bilo junaka, ki bi zmagal v vsaj dveh disciplinah, je pri dekletih kar nekaj takšnih primerov več. Poleg nepozabnih presežkov Mazejeve so izstopale še Štuhčeva (prvo mesto v treh disciplinah) ter Svetova in Špela Pretnar, ki sta zmagali tako v slalomu kot tudi veleslalomu.

Vse slovenske zmage v svetovnem pokalu (86 - ženske 59 / moški 27):

Zmage Prizorišča Tina Maze 26 Veleslalom - 14 (Sölden 26. 10. 2003, Maribor 22. 12. 2005, Santa Caterina 8. 1. 2005, St. Moritz 22. 1. 2005, Sölden 22. 10. 2005, Maribor 10. 1. 2009, Aare 13. 3. 2009, Garmisch-Partenkirchen 11. marca 2010, Sölden 27. 10. 2012, Aspen 24. 11. 2012, St. Moritz 9. 12. 2012, Courchevel 16. 12. 2012, Lenzerheide 17. 3. 2013, Are 12. 12. 2014)

Slalom - 4 (Lenzerheide 18. 3. 2011, Maribor 27. 1. 2013, Ofterschwang 10. 3. 2013, Levi 15. 11. 2014)

Smuk - 4 (St. Moritz 2. 2. 2008, Garmisch-Partenkirchen 2. 3. 2013, Cortina d'Ampezzo 25. 1. 2014, Lake Louise 5. 12. 2014)

Superkombinacija/alpska kombinacija - 3 (Trbiž 4. 3. 2011, St. Moritz 7. 12. 2012, Meribel 24. 2. 2013);

Superveleslalom - 1 (St. Anton 13. 1. 2013) Ilka Štuhec 9 Smuk - 5 (Lake Louise I 2. 12. 2016, Lake Louise II 3. 12. 2016, Val d'Isere 17. 12. 2016, Aspen 15. 3. 2017, Val Gardena 18. 12. 2018)

Superveleslalom - 3 (Cortina d'Ampezzo 29. 1. 2017, Crans Montana 25. 2. 2017, Val Gardena 19. 12. 2018)

Superkombinacija/alpska kombinacija - 1 (Val d'Isere 16. 12. 2016) Bojan Križaj 8 Slalom - 8 (Wengen 25. 1. 1980, Wengen 25. 1. 1981, Kranjska Gora 20. 3. 1982, Markstein 20. 2. 1983, Madonna di Campiglio 16. 12. 1984, Bromont 21. 3. 1986, Kranjska Gora 20. 12. 1986, Kitzbühel 25. 1. 1987) Mateja Svet 7 Veleslalom - 6 (Vysoke Tatry 8. 2. 1986, Bromont 22. 3. 1986, Kranjska Gora 30. 1. 1988, Saalbach 23. 3. 1988, Maribor 20. 1. 1990, Veysonnaz 5. 2. 1990)

Slalom - 1 (Kranjska Gora 31. 1. 1988); Špela Pretnar 6 Slalom - 5 (Aare 23. 2. 1999, Copper Mountain 20. 11. 1999, Berchtesgaden 9. 1. 2000, Santa Caterina 12. 2. 2000, Aare 20. 2. 2000)

Veleslalom - 1 (Bormio 18. 3. 1995) Urška Hrovat 5 Slalom - 5 (Maribor 22. 1. 1994, Meribel 30. 12. 1994, Garmisch Partenkirchen 14. 1. 1996, Crans Montana 14.3. 1998, Park City 21. 11. 1998) Rok Petrovič 5 Slalom - 5 (Sestriere 1. 12. 1985, Kranjska Gora 21. 12. 1985, Wengen 2. 2. 1986, Lillehammer 21. 2. 1986, Heavenly Valley 10. 3. 1986) Jure Košir 3 Slalom - 3 (Madonna di Campiglio 20. 12. 1993, Kranjska Gora 6. 1. 1999, Kitzbühel 24. 1. 1999) Andrej Jerman 2 Smuk - 2 (Garmisch Partenkirchen 23. 3. 2007, Bormio 29. 12. 2009) Žan Kranjec 2 Veleslalom - 2 (Saalbach-Hinterglemm 19. 12. 2018, Adelboden 11. 1. 2020) Grega Benedik 1 Slalom - 1 (Sarajevo 21. 3. 1987) Nataša Bokal 1 Slalom - 1 (Kranjska Gora 12. 1. 1991) Martin Čater 1 Smuk - 1 (Val d'Isere, 13. 12. 2020) Alenka Dovžan 1 Superveleslalom - 1 (Cortina d'Ampezzo 17. 1. 1994) Boštjan Kline 1 Smuk - 1 (Kvitfjell, 24. 2. 2017) Katja Koren 1 Superveleslalom - 1 (Flachau 22. 12. 1993) Mitja Kunc 1 Slalom - 1 (Jong Pjong 27. 2. 2000); Andrej Miklavc 1 Slalom - 1 (Park City 26. 11. 1995) Andreja Slokar 1 Posamična paralelna tekma - 1 (Lech/Zürs 13. 11. 2021) Boris Strel 1 Veleslalom - 1 (Cortina d'Ampezzo 15. 12. 1982) Mojca Suhadolc 1 Superveleslalom - 1 (Lake Louise 28. 11. 1999) Veronika Šarec 1 Slalom - 1 (Haus 14. 1. 1990) Matjaž Vrhovnik 1 Slalom - 1 (Adelboden 20. 2. 2000);

