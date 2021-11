Andreja Slokar zmagovalka paralelne tekme!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Slokar je zmagovalka paralelne tekme svetovnega pokala v Lech Zürsu v Avstriji. V izločilne boje se je prebila še Tina Robnik in zasedla končno osmo mesto. Slokarjeva je s svojo prvo zmago v svetovnem pokalu prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku.

Andreja Slokar je v velikem finalu premagala Norvežanko Theo Louise Stjernesund, čeprav je po prvi vožnji zaostajala za 12 stotink sekunde. "Počutim se izvrstno, le kako se ne bi ob svoji prvi zmagi. Seveda ta ni takšna kot bi bila na klasičnem slalomu ali veleslalomu, a je vseeno odlična izkušnja," je po zmagi dejala prva slovenska zmagovalka na paralelni tekmi.

Slokarjeva zdaj s 118 točkami vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred Američanko Mikaelo Shiffrin (100 točk), zmagovalko uvodnega veleslaloma sezone v Söldnu.

Tretje mesto je zasedla še ena Norvežanka, Kristin Lysdahl, prav njo je Slokarjeva izločila v polfinalu. Druga Slovenka v izločilnih bojih je bila Tina Robnik, ki pa je zasedla končno osmo mesto.

Danes je Slokarjeva cel dan nizala odlične vožnje, že v kvalifikacijah je zabeležila drugi čas, zaostala le za Stjernesundovo, nato pa v osmini finala izločilnih bojev izločila Francozinjo Coralie Frasse Sombet, nato v četrtfinalu še Švedinjo Saro Hector, v polfinalu in finalu pa užalostila še dve Norvežanki.

Dopoldne sta v kvalifikacijah smučali tudi Meta Hrovat in Ana Bucik, a se jima s 34. in 36. časom ni uspelo prebiti v popoldanski del tekmovanja.

Slokarjeva je na poti do zmage premagala dve Norvežanki, Theo Louise Stjernesund (levo) v finalu in Kristin Lysdahl (desno) v polfinalu. Foto: Guliverimage

Do zdaj je bila Slokarjeva v svetovnem pokalu najboljša na ekipni tekmi prejšnje sezone v Lenzerheideju, ko je s Tino Robnik, Štefanom Hadalinom in Žanom Kranjcem zasedla šesto mesto. Njen najboljši posamični izid na tekmah svetovnega pokala je bilo osmo mesto s slaloma na finalu sezone v Lenzerheideju, na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo pa je bila peta na slalomu. Slokarjeva je danes poskrbela za 180. slovenske stopničke in 86. slovensko zmago.

Uspeh 24-letne Ajdovke je navdušil tudi našo najboljšo smučarko vseh časov Tino Maze:

Tina Robnik je bila v kvalifikacijah šesta, na koncu tekme pa osma. Foto: Guliverimage

Manjkali zvezdnici

Na tekmi ni bilo ameriške zvezdnice Mikaele Shiffrin, ki je tokratno preizkušnjo izpustila zaradi kroničnih bolečin v hrbtu. Na štartu kvalifikacij ni bilo niti lanske zmagovalke te tekme Petre Vlhove. Slovakinja, ki je preteklo sezono končala kot zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark, se želi v celoti posvetiti tekmama v Leviju na Finskem, kjer bosta 20. in 21. novembra na sporedu dva slaloma.

Že v kvalifikacijah Slokarjeva tik pod vrhom

Andreja Slokar in Tina Robnik sta se v kvalifikacijah odlično odrezali. Slokarjeva je kvalifikacije končala na drugem mestu, medtem ko je čas Robnikove zadostoval za šesto mesto. Žal pa v finalu na bomo spremljali Mete Hrovat, ki je kvalifikacije končala na 34. mestu, Ana Bucik pa je bila na koncu 36. Najhitrejši čas je postavila Norvežanka Thea Louise Stjernesund, tretja pa je bila njena rojakinja Kristin Lysdahl.

