V avtobiografiji z naslovom Moja pot k velikemu globusu, ki bo izšla prihodnji mesec, je 26-letna Slovakinja Petra Vlhova, najboljša smučarka pretekle zime, spregovorila tudi o razlogih za prekinitev sodelovanja s trenerjem Liviem Magonijem, ki ga bo v olimpijski sezoni nadomestil Švicar Mauro Pini. Oba sta bila pred leti del zmagovalne ekipe najboljše slovenske smučarke Tine Maze.

Avtobiografija Petre Vlhove bo izšla pri založbi Petit Press, njen avtor pa je urednik spletne strani Sportnet Juraj Berzedi.

"Lanska sezona je bila pravi masaker"

Kot je razkrila piscu njene biografije, uredniku spletne strani Sportnet Juraju Berzediju, so bila prva tri leta sodelovanja z Magonijem izjemna. "Odkril mi je nov svet in me učil, a postopoma so bile stvari vse slabše, lanska sezona pa je bila pravi masaker," je dejala Vlhova.

"Če bi vztrajala pri sodelovanju z njim, bi lahko tekmovala še največ dve leti, potem pa bi verjetno zaključila ali pa izgorela. Do mene se je vedel kot do stroja, ne pa kot do ženske, ki ima čustva in ki ima lahko slab dan. Nikoli ni bil zadovoljen. Prizadel je mene in ljudi okrog mene. Kadarkoli sem mu zaupala, se mi je to vrnilo kot bumerang. Nikoli nisem bila dovolj dobra."

Eksplozivni intervju, ki je prelil kapljo čez rob

Kapljo čez rob njunemu burnemu odnosu naj bi prelil eksplozivni intervju Magonija za italijanski časnik Corriere della Sera ob koncu sezone, ki je bil naslovljen s 'Petra ne bo več napredovala, saj tega nima v svojem DNK'."

V njem je bil 57-letni trener iz Bergama kritičen do vodenja in nestrokovnosti vodstva Petrine ekipe, ki je povsem družinsko obarvano. Poudaril je tudi, da je Mazejeva bolj popolna smučarka, podvomil je o možnosti nadaljnje rasti, izpostavil njeno plašnost, še najbolj pa je Slovake vznemiril v primerjavah z Italijankami. Dejal je, da so Marta Bassino, Sofia Goggia in Federica Brignone kot smučarski diamanti, Vlhova pa smučarka z jeklenimi nogami.

"Ko jo kritiziraš, spusti glavo in pravi, da to tako je, ampak ni problem v njej, problem je v ljudeh okrog nje. Če se spreš s Petro, se spreš z vso njeno družino," je dejal Magoni, ki se je pozneje za izrečeno opravičil in dejal, da so bile njegove besede iztrgane iz konteksta.

Vlhova: Tri ure sem kričala. Nisem mogla prenehati.

Vlhova besed svojega trenerja, ki ji je pomagal do največjih uspehov v njeni karieri, takrat javno ni komentirala, sporočila je le, da se v medijih ne bodo ukvarjali z notranjimi zadevami ekipe, je pa zato svoj pogled na situacijo osvetlila v svoji avtobiografiji.

"Uničil mi je vse veselje ob osvojitvi velikega kristalnega globusa," trdi Vlhova. Foto: Guliverimage

"Prebrala sem naslov članka 'Petra ne bo več napredovala, tega nima v DNK'. Najprej sploh nisem razumela, za kaj gre. Nato sem članek prevedla iz italijanskega jezika in ga prebrala. To me je mentalno zlomilo. Tri ure sem kričala. Kar nisem mogla prenehati. Na koncu sem poklicala brata in povedala, da sem z njim (Magonijem, op. a.) opravila. Glasno sem preklinjala v telefon. Od tega trenutka naprej sem ga zasovražila. Uničil mi je vse veselje ob osvojitvi velikega kristalnega globusa," je Slovakinja razkrila v svoji avtobiografiji, ki bo tudi zaradi omenjenega razkritja bržkone knjižna uspešnica.

Magoni še vedno ne ve, zakaj se je moral posloviti

Magoni je sicer junija v svojem prvem pogovoru s slovenskimi novinarji dejal, da ne ve, zakaj se je po petih letih sodelovanja z Vlhovo, zmagovalko 20 tekem v svetovnem pokalu, moral posloviti.

"Ne vem. Iskreno, ne vem. Bil sem presenečen. Vem pa, da razlog ni v znamenitem intervjuju, saj mnogo zapisanega v njem ni držalo. Po osvojenem velikem kristalnem globusu sem se odpravil v Jasno, kjer je Petra testirala smuči. Tretji dan smo imeli velik sestanek. Petra se je takrat odločila za prekinitev sodelovanja. To me je presenetilo. Zaslužil bi si odhod na olimpijske igre v njeni družbi. Trdo sem delal pet let. Sem pa profesionalec. Zato sem to sprejel in sprejemam še naprej," je takrat izjavil Magoni, ki bo v novi sezoni sodeloval s slovensko smučarko Meto Hrovat.

Kot je povedala, je italijanski strokovnjak v njen tabor vnesel številne spremembe, tako v načinu treninga kot tudi v načinu dojemanja in postavljanja prednostnih nalog v pripravljalnem in rednem delu sezone.

