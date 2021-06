Še danes ne ve, zakaj ga je Petra Vlhova odslovila

"To je najboljša ženska ekipa na svetu," je na predstavitveni novinarski konferenci dejal vodja slovenskih smučarskih reprezentanc Janez Slivnik in pogledal proti Meti Hrovat, Tini Robnik, Ani Bucik in Andreji Slokar ter trenerjem Sergeju Poljšaku, Boštjanu Božiču in Liviu Magoniju. Slednji ni bil deležen prevoda te izjave. Niti poznejše šaljive novinarske opazke o tem, da je Slivnik pač pozabil, da ne deluje več v Avstriji. Je pa pozneje tudi brez prevajalca povedal podobno kot njegovi novi delodajalci. To pa je, da bo združena ženska ekipa na terenu poskušala skupaj opraviti kar se da veliko treningov.

Slovenski ženski tehnični kvartet: Tina Robnik, Ana Bucik, Meta Hrovat in Andreja Slokar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vseeno ni skrivnost, da Magoni v Slovenijo ni prišel na prvotno pobudo Smučarske zveze Slovenije. Prvi stik z italijanskim strokovnjakom je namreč opravil kranjskogorski župan Jani Hrovat, sicer oče najboljše slovenske veleslalomistke. "Takoj po pogovoru z Metinimi starši sem se odpravil na sestanek z Miho Verdnikom na sedež SZS. Dogovor sem sklenil z zvezo. Osnovni cilj je skupno delo ekipe. Seveda, trenerji bomo imeli svoje prioritete. Včasih se bomo tudi ločili in se posvečali podrobnostim pri vsaki smučarki. Me pa ne skrbi za dobro delo. Navsezadnje sem že v preteklosti zelo kakovostno sodeloval tako s Poljšakom kot Božičem," princip dela pojasnjuje Magoni in dodaja: "Čutim veliko podporo. S strani smučarske zveze sem dobil, kar potrebujem. Čutim pa tudi, da so ponosni na mojo vrnitev v Slovenijo."

Po petih letih slovo od Petre Vlhove Foto: Guliver Image Prvi pogovor s slovensko sedmo silo je obenem razkril tudi, da slovo od štaba Petre Vlhove, v katerem je deloval pet let, ni bil tako prijateljski, še manj sporazumen. Pravi, da še danes ne ve, zakaj se je moral posloviti. "Ne vem. Iskreno, ne vem. Bil sem presenečen. Vem pa, da razlog ni v znamenitem intervjuju, saj mnogo zapisanega v njem ni držalo. Po osvojenem velikem kristalnem globusu sem se odpravil v Jasno, kjer je Petra testirala smuči. Tretji dan smo imeli velik sestanek. Petra se je takrat odločila za prekinitev sodelovanja. To me je presenetilo. Zaslužil bi si odhod na olimpijske igre v njeni družbi. Trdo sem delal pet let. Sem pa profesionalec. Zato sem to sprejel in sprejemam še naprej," pravi 57-letni trener iz Bergama.

Naznanilu o koncu sodelovanja z Vlhovo, ki bo po novem delovala z Maurom Pinijem, so sledili številni klici. "Ko osvojiš veliki kristalni globus in postaneš pogodbeno prost, je logično, da si zanimiv za marsikoga. Prejel sem veliko klicev. Ne le iz Italije ali Švice. Ponudbe so bile močne. A odločil sem se za Slovenijo. Tukajšnja miselnost se namreč sklada z mojimi idejami o delu. Verjamem, da je to zame najboljša možna rešitev," pravi Magoni, ki je v slovenskem smučarskem prostoru deloval kot pomočnik Andree Massija v štabu Tine Maze. "Ostajamo v stiku. A bolj kot o smučanju se pogovarjamo o družini," pravi Magoni.

Livio Magoni in Janez Slivnik sta prepričana o dosegljivosti olimpijske kolajne v Pekingu. Foto: Guliver Image

Za njim so že prvi smučarski treningi s Hrovatovo, in sicer na ledeniku Hintertux. Tudi v prihodnjih mesecih naj bi slovenska ženska reprezentanca delovala v Evropi, saj je pot na južno poloblo znova padla v vodo. Poletne kilometre bodo dekleta opravljala predvsem v Saas Feeju in občasno v smučarski dvorani. V tem obdobju se namerava posvetiti Metini tehniki. Cilj sezone je veleslalomska vrhunskost na vsaki tekmi in postopen dvig slalomske krivulje. V načrtu ima tudi vsaj trenažno dodajanje hitrih disciplin. Morda se bo udeležila tudi kakšne superveleslalomske tekme.

Ni pa skrivnost, kaj je osrednji izziv sezone 2021/22. "Olimpijske igre so pomemben cilj sezone. Če bodo punce nanizale nekaj dobrih predhodnih rezultatov in naravnale glavo, je lahko Slovenija presenečenje iger v Pekingu. Ne gre le za Meto, temveč za vse štiri punce. Verjamem, da se lahko vse uvrstijo na zmagoviti oder. Zavedati pa se je treba močne konkurence. Ta se je okrepila. Ocenjujem, da lahko, recimo, v veleslalomu šest ali sedem smučark dobi tekmo svetovnega pokala. Tudi krog kandidatk za veliki globus je širok," je razmišljanje sklenil Livio Magoni.