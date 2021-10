Je švicarska zvezdnica odkrila pravi recept za uspeh?

Le 14 stotink sekunde je Lari Gut-Behrami zmanjkalo do zmage na prvi tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v tej sezoni. Za toliko je bila na koncu od nje hitrejša zmagovalka Američanka Mikaela Shiffrin, ki je s prvo zmago napovedala hud boj za veliki kristalni globus, ki ga bodo marca podelili v Franciji. Med glavnimi favoritkami v tej sezoni bo tudi Švicarka Behramijeva, ki je bila v prejšnji sezoni zmagovalka superveleslalomskega seštevka, v boju za skupno zmago pa je po po trdem boju in tudi nekaj smole zaradi slabega vremena in odpovedi tekem v hitrih disciplinah na finalu v Lenzerheideju na koncu zaostala le za Slovakinjo Petro Vlhovo.

Lani je sezono svetovnega pokala končala na drugem mestu. Foto: Guliverimage

"Pravzaprav sploh ni pomembno, ali sem prvo tekmo končala na prvem ali drugem mestu. Vesela sem, da sem sezono dobro odprla, zavedam se, da smučam hitro," je v intervjuju po prvi tekmi dejala zmagovalka skupnega seštevka iz leta 2016. "Trudimo se za samozavest in malenkosti. Iz vsake vožnje poskušam potegniti najboljše in vesela sem, da mi za zdaj to dobro uspeva," je dejala 30-letna Švicarka, ki veliko več časa kot v prejšnjih sezonah namenja tudi počitku in razporeditvi dela, kot ustreza le njej.

Z možem leta 2018 na svetovnem prvenstvu v nogometu Foto: Guliverimage

Gut-Behramijeva je od leta 2018 poročena s švicarskim nogometašem albanskega rodu Valonom Behramijem, od lani pa par živi v Italiji, kjer 36-letni nogometaš brani barve prvoligaša Genoe. Tam je preživela tudi veliko časa pred letošnjo sezono, na katero se je podala dobro pripravljena in brez poškodb. "Že 15 let sem v tem poslu in čas, ki ga preživim doma z možem, mi da res veliko dodatne moči. Vem, kdaj se ustaviti in kdaj potrebujem počitek. Ne treniram več enako in toliko, kot sem pred petimi, šestimi leti," je pojasnila Gut-Behramijeva, ki je v lanski sezoni osvojila tudi zlati odličji na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je bila prva v superveleslalomu in smuku.

Tudi v tej ima visoke cilje, ki se bodo zagotovo stopnjevali do februarja, ko bodo na sporedu olimpijske igre. "Vsaka sezona je zelo zahtevna in intenzivna. Tako je vedno bilo in vedno bo, ne glede na to, ali je sezona olimpijska," je v intervjuju za švicarske medije dejala Švicarka, ki tako kot vse ekipe, med drugim tudi slovenska, v letošnjih pripravah ni odpotovala na južno poloblo.

Zaradi pritiskov javnosti je pred novo sezono veliko časa posvetila tudi psihični pripravi, omejila je čas, ki ga preživi na družbenih omrežjih. Pri tem ji je močno pomagala tudi selitev v Italijo. "V Švici je pritisk stalen, ljudje me ustavljajo na ulicah. V Italiji je drugače, tam imam svoj mir, lahko se umaknem," je še dejala Švicarka.

