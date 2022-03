Francosko zmagoslavje v Švici, grd padec Mete Hrovat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka veleslaloma v Lenzerheideju je Francozinja Tessa Worley, ki sta se ji na odru za zmagovalke pridružili Federica Brignone ter olimpijska prvakinja, vodilna v seštevku discipline, Sara Hector. Meta Hrovat je bila po polovici tekme četrta in v igri za stopničke, a v finalu grdo padla, odstopila je tudi Tina Robnik, ki je po prvi vožnji zasedala osmo mesto. Do točk sta prišli dve Slovenki, Andreja Slokar je bila 15., Neja Dvornik pa 25.

Z odlično drugo vožnjo sta si prvi dve mesti zagotovili Francozinja Tessa Worley in Italijanka Federica Brignone, Francozinja je bila hitrejša za 29 stotink sekunde. Tretje mesto je zasedla olimpijska prvakinja in vodilna po prvi vožnji, Švedinja Sara Hector, ki še vedno vodi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, v skupnem pa je Američanka Mikaela Shiffrin izkoristila odstop Slovakinje Petre Vlhove in s četrtim mestom povečala svojo prednost.

Tessa Worley je v finalu s tretjega napredovala na prvo mesto. Foto: Guliverimage

Hrovatova v finalu po padcu obležala

Hrovatova je v finalu napadala zmagovalni oder, a je v drugem delu zajela vratca, padla in nekaj časa obležala v snegu. Tekma je bila za nekaj minut prekinjena. Ob pomoči delavcev ob progi se je sicer sama umaknila s proge, a videti je, da se je poškodovala.

Tudi Tina Robnik je imela po osmem mestu v prvi vožnji odlično izhodišče za napad, a je tudi ona odstopila in ostala brez uvrstitve.

Andreja Slokar je bila s 15. mestom najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Guliverimage

Preostali Slovenki Andreja Slokar in Neja Dvornik sta v finalu napredovali, Slokarjeva z 19. na 15. mesto, Dvornikova pa s 30. na 25.

Izidi: 1. Tessa Worley (FRA) 2:02,35 1:01,27 1:01,08

2. Federica Brignone (ITA) 2:02,64 +0,29 1:02,11 1:00,53

3. Sara Hector (SWE) 2:02,66 +0,31 1:01,11 1:01,55

4. Mikaela Shiffrin (USA) 2:03,12 +0,77 1:01,22 1:01,90

5. Michelle Gisin (SUI) 2:03,59 +1,24 1:02,43 1:01,16

6. Katharina Liensberger (AUT) 2:04,25 +1,90 1:02,94 1:01,31

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:04,33 +1,98 1:02,80 1:01,53

8. Wendy Holdener (SUI) 2:04,72 +2,37 1:02,75 1:01,97

9. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:04,92 +2,57 1:03,31 1:01,61

10. Paula Moltzan (USA) 2:05,05 +2,70 1:03,75 1:01,30

...

15. Andreja Slokar (SLO) 2:05,44 +3,09 1:03,58 1:01,86

25. Neja Dvornik (SLO) 2:07,27 +4,92 1:04,98 1:02,29

* odstop: Ana Bucik, Tina Robnik, Meta Hrovat... Skupno (31/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1156

2. Petra Vlhova (Slk) 1039

3. Federica Brignone (Ita) 931

4. Sofia Goggia (Ita) 851

5. Sara Hector (Šve) 742

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 671

7. Corinne Suter (Švi) 657

8. Michelle Gisin (Švi) 635

9. Tessa Worley (Fra) 597

10. Ramona Siebenhofer (Avt) 594

...

26. Ana Bucik (Slo) 279

31. Andreja Slokar (Slo) 253

50. Meta Hrovat (Slo) 131

52. Ilka Štuhec (Slo) 120

64. Tina Robnik (Slo) 79

78. Neja Dvornik (Slo 52

97. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24 Veleslalom (7/9): 1. Sara Hector (Šve) 522

2. Tessa Worley (Fra) 467

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 411

4. Petra Vlhova (Slk) 331

5. Federica Brignone (Ita) 216

6. Marta Bassino (Ita) 196

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 184

8. Michelle Gisin (Švi) 178

9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 161

10. Katharina Truppe (Avt) 151

...

14. Meta Hrovat (Slo) 110

21. Ana Bucik (Slo) 88

28. Andreja Slokar (Slo) 54

29. Tina Robnik (Slo) 47

44. Neja Dvornik (Slo) 12

Preberite še: