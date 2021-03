Lanišek dal ego na stran in naredil korenite spremembe

Skakalne medalje na SP v Oberstdorfu

Anže Lanišek je na prvenstvo v Oberstdorf odpotoval kot eden izmed favoritov za odličje. Izziva se ni ustrašil. Pogledal mu je v oči in se na srednji skakalnici razveselil bronaste medalje. Tudi na veliki skakalnici je bil pripravljen na boj s tekmeci, vendar ga je poškodba hrbta zaustavila. Kljub težavam je s pomočjo protibolečinskih injekcij iztisnil peto mesto.

Težave s hrbtom je že imel na domačem svetovnem prvenstvu v Planici, zato bo ta teden naredil pregled z magnetno resonanco, ki bo morda pokazal, kje tiči zajec. "Tudi v pripravljalnem obdobju sem imel julija težave s hrbtom. Smo kar dobro rešili. Zdaj smo delali bolj na kratki rok. Po sezoni se bo preučilo, od kod težava izvira in jo skušali stoodstotno rešiti," pravi Lanišek.

Ne bo prehiteval dogodkov

Po prihodu iz Nemčije je že začel s treningi, vendar po prilagojenem programu. In kako kaže zdaj z njegovim hrbtom? "Ne bom potreboval tako veliko časa za sanacijo, kot sem morda pričakoval. Treba pa je iti korak po koraku, da se kakšna stvar ne prehiti. Da ne prehitevamo dogodkov," je odgovoril Lanišek.

Foto: Reuters

Po prihodu s prvenstva se je, kot pravi, spočil in gre novim zmagam naproti. Sicer ne bo dočakal norveške RAW Air turneje, ki je bila odpovedana, kar pomeni, da bo imel tekmovalni premor do 25. marca, ko se v Planici začne zaključek svetovnega pokala.

"Velikokrat jezikav, kar ni bilo najbolj primerno"

Po koncu prvenstva je prav tako v glavi strnil nekaj misli glede osvojene medalje, a zaključne črte še ni potegnil: "Vidim, da je minilo kar nekaj časa, odkar sem se odločil za spremembe. Rezultati se po petih, šestih letih kažejo. Zelo sem vesel tega. Vidim, da sem na pravi poti. Nočem še delati nobenih zaključkov, ker imamo še en vikend v Planici in moram biti zbran."

V zadnjih letih je umiril glavo. Foto: Guliverimage

Dotaknil se je tudi klika, ki se je zgodil v njegovi glavi in zaradi katerega ga zdaj gledamo povsem drugačnega kot pred leti, ko je bil bolj neučakan in nervozen: "Vsako leto se trudim postati boljši. Ne samo kot športnik, ampak tudi kot človek. V preteklosti sem imel veliko težav s svojim egom in s tem, kako pristopiti do določenih stvari. Velikokrat sem bil jezikav, kar ni bilo najbolj primerno. Po padcu v Kuusamu sem videl, da bo treba narediti korenite spremembe. Predvsem v mojem obnašanju in odnosu do dela."