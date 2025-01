V kolikor italijanskim prirediteljem zimskih olimpijskih iger 2026 v Cortini d'Ampezzo ne bo pravočasno uspelo zgraditi steze za bob in sankanje, je rezervni načrt izvedba tekmovanj v 6000 kilometrov oddaljeni ameriški zvezni državi New York, poročajo agencije.

"Lake Placid je naš uradni plan B, ampak le v primeru, da ne bomo mogli tekmovati v Cortini," so v petek za francosko tiskovna agencijo AFP potrdili organizatorji. "A glede na zadnje informacije smo pomirjeni in to možnost lahko izključimo," so še zapisali Italijani.

Iskanje rezervnega načrta je bilo nujno, saj so v Italiji dolgo mečkali z začetkom gradnje steze za bob in sankanje, saj je vprašljiva nadaljnja raba objekta. Dolgo se je kot lokacija za tekmovanja omenjalo avstrijski Innsbruck, pa naravno progo v švicarskem St. Moritzu, lani februarja pa so v Cortini vendarle uredili vse potrebne papirje. Steza naj bi bila končana marca letos.

Prestavitvi tekmovanj v tujino je podprl tudi Mednarodni olimpijski komite, kjer so glede na zamude v Italiji zahtevali rezervni načrt. Organizatorji iger Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 so izbrali Lake Placid, ki je olimpijske igre že gostil leta 1932 in 1980. Italijani pa sporočajo še, da je dve tretjini naprave v Cortini že končane in da bodo marca tam izvedli prve testne vožnje.