Če ledene steze v Cortini d'Ampezzo, ki bo gostila del tekmovanj na prihodnjih olimpijskih igrah leta 2026, ne bodo pravočasno obnovili, bi tekmovanja v disciplinah, ki se odvijajo na ledeni stezi (bob, skeleton in sankanje na umetnih stezah), lahko izvedli na drugi lokaciji. V igri so za zdaj tri prizorišča, in sicer St. Moritz v Švici, Igls/Innsbruck v Avstriji in presenetljivo, ameriški Lake Placid.

Če bodo izbrali najbolj oddaljeno prizorišče, torej Lake Placid, bodo športniki nastanjeni na kolidžu Paul Smith, podelitev medalj pa bi lahko potekala v New Yorku, poroča spletna stran Insidethegames.

Stezo za bob v Cortini, ki je zaprta že vse od leta 2008, naj bi po prvotnih načrtih obnovili do marca prihodnje leto, kar bo zagotovo velik izziv. Organizatorji iger naj bi dokončno informacijo glede steze podali v začetku oktobra, medtem ko bo Mednarodni olimpijski komite zadnjo odločitev o prizorišču sprejel do konca oktobra.

Ivo Ferriani, predsednik Mednarodne zveze za bob in skeleton ter predsednik Moka za zimske športe, je junija izrazil prepričanje, da bo italijanski organizacijski odbor spoštoval zadano časovnico. Na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja 2026, bo 16 tekem v treh sankaških disciplinah – bobu, skeletonu in sankanju.