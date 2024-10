Znana usoda kontroverzne olimpijske steze pri slovenskih sosedih

Dolgo časa ni bilo jasno, kje bodo olimpijska tekmovanja v sankanju, bobu in skeletonu na zimskih igrah leta 2026, ki jih bosta skupaj gostila Milano in Cortina d'Ampezzo. Ideje so bile, da bi jih preložili zunaj Italije. Zdaj pa je jasno: progo v Cortini bodo predelali že to zimo.

Olimpijska tekmovanja v sankanju, bobu in skeletonu bodo lahko v Italiji. "Načrtujemo, da bo proga nared in jo bosta svetovni združenji Fil in IBSF potrdili že konec marca 2025," je v Lenzerheideju v Švici za nemško agencijo dpa povedal Matthias Böhmer, direktor tekmovanj pri svetovni sankaški zvezi. Kontroverzna novogradnja v Cortini naj bi bila do bližajoče se zime že napol dokončana.

"Pozimi bo proga popolnoma zaprta, tako da se bodo lahko nadaljevala gradbena dela, vključno z varjenjem in betoniranjem," je dejal Böhmer. Poudaril je, da trenutno vse poteka po načrtih, zato so zelo optimistični, da bo rok konec marca tudi izpolnjen.

Vendar pa v predolimpijski zimi tekem svetovnega pokala ne bo, saj je gradnja prepozna in organizatorji tudi finančno tekem ne bi pokrili, še piše dpa.

Foto: Guliverimage "Neposredno pred začetkom olimpijske sezone bomo pripravili mednarodni teden treningov s testnim tekmovanjem," je dejal Böhmer. Mednarodna zveza pa za obdobje po zimskih OI 2026 načrtuje številna tekmovanja za vse starostne skupine, tudi svetovno prvenstvo leta 2029 naj bi gostila Cortina.

Zaradi olimpijske proge v sankanju, bobu in skeletonu je v Italiji izbruhnil spor. Okoljevarstveniki in Mednarodni olimpijski komite (Mok) so kritizirali novogradnjo.

Vendar je italijanska vlada vztrajala pri organizaciji teh tekmovanj v svoji državi. Po trenutnih podatkih bo nova ledena steza stala 81,6 milijona evrov.

Mok je ob tem opozoril, da bo treba celotne stroške izgradnje proge in potrebne infrastrukture plačati iz javnih sredstev, in tako kot svetovne zveze pozval k načrtu B v primeru neuspeha projekta. Ta med drugim vključuje tudi olimpijske tekme zunaj italijanskih meja.