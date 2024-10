Razkrili ceno vstopnic za ZOI 2026 v Italiji

Prireditelji zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo na sporedu med 6. in 22. februarjem 2026, so sporočili, da bo več kot polovica vstopnic stala manj kot 100 evrov.

Po podatkih organizacijskega odbora ZOI 2026 se bo prodaja vstopnic začela februarja prihodnje leto. Na platformi, ki je že odprta za registracijo, bo 57 odstotkov vstopnic stalo manj kot 100 evrov. Za cenovno najbolj ugodne vstopnice bo potrebno odšteti 20 evrov, 20 odstotkov vstopnic pa bo na voljo za manj kot 40 evrov.

Za ogled tekem v alpskem smučanju v Bormiu in Cortini d'Ampezzo bo potrebno odšteti med 100 in 220, za biatlonske v Anterselvi med 50 in 200, za preizkušnje v sankanju in bobu v Cortini d'Ampezzo pa med 40 in 60 evrov.

Maskoti 2026 sta hermelina Tina in Milo, izpeljanki iz prizorišč Cortina in Milano. Foto: Guliverimage

Za ogled tekem na postavljenih tribunah prve kategorije in umetnostnem drsanju se cene vstopnic lahko dvignejo na 1200, za ogled moške finalne tekme v hokeju pa na 1400 evrov.

Za odprtje iger na nogometnem stadionu San Siro v Milanu se cene vstopnic sučejo med 260 in 2026 evrov, za zaključno slovesnost v Veroni pa med 950 do 2900 evrov.

Za paraolimpijske zimske igre med 6. do 15. marcem 2026 bodo najbolj ugodne vstopnice na voljo za deset evrov, kar 89 odstotkov vstopnic pa bo stalo manj kot 35 evrov.