Najboljši teniški igralec sveta prvi prostovoljec na ZOI 2026

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je prvi znani prostovoljec, ki bo pomagal pri izvedbi zimskih olimpijskih iger 2026, ki jih februarja 2026 gostita Milano in Cortina d'Ampezzo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijani bodo za igre, ki bodo na sporedu čez slabega pol leta, potrebovali okrog 20.000 prostovoljcev. Sinner, trenutno vodilni igralec na teniški lestvici ATP, pa je prvi, ki je podpisal pogodbo o sodelovanju.

Uradno bodo prireditelji iger program prostovoljstva predstavili v četrtek. Že danes pa je 23-letni Sinner, letošnji zmagovalec treh turnirjev za grand slam v Melbournu, Parizu in New Yorku, podpisal dogovor o svojem sodelovanju, med drugim je tudi ambasador teh iger. Zanimivo je, da bodo to prve igre, ki jih bo doživel na mestu samem, saj letos v Parizu zaradi zdravstvenih težav (mandlji) ni nastopil.

Da se je Sinner odločil za sodelovanje na zimskih igrah, pa ne preseneča. Doma iz kraja Innichen (San Candido) na avstrijsko-italijanski meji, med smučiščema Kronplatz in Tre Cime. Do 12. leta starosti je bil tudi eden največjih upov smučarskega naraščaja v Italiji, kasneje pa se je odločil, da se posveti le še tenisu, saj je oba športa treniral istočasno. Pred tem je na smučiščih praktično odraščal, saj je bil njegov oče dolgo časa kuhar prav na smučiščih, mati pa natakarica.

