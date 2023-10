To se na olimpijskih igrah še ni zgodilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bob, sankanje in skeleton na ZOI 2026 zunaj Italije

Prvič v zgodovini zimskih olimpijskih iger bodo tekmovanja potekala zunaj države gostiteljice. Na ZOI leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo namreč tekmovanja v bobu, sankanju in skeletonu potekala zunaj Italije, je na zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) v indijskem Mumbaju sporočil vodja organizacije, Giovanni Malago.

Avstrija je organizatorjem že na zasedanju Moka ponudila uporabo svojega zimskega centra v Innsbrucku, vendar za zdaj še ni znano, kje bodo potekala omenjena tekmovanja.

To je prvič v 102-letni zgodovini zimskih iger, da bodo tekmovanja potekala zunaj države gostiteljice.

V ozadju selitve je odločitev vlade o opustitvi načrtov za obnovo porušene železnice Eugenio Monti v Cortini, ker se na razpis ni prijavilo nobeno podjetje. Nasprotovanje javnosti projektu je naraščalo tudi zaradi finančnih razlogov, stroški izgradnje centra so narasli na 80 milijonov evrov, in okoljskih vplivov.

Tekmovanja v bobu, sankanju in skeletonu bodo potekala zunaj Italije. Foto: Guliverimage

Pred dvema dnevoma je italijanska vlada obvestila organizatorje, da ne smejo nadaljevati projekta v Cortini in naj namesto tega razmislijo o bolj trajnostni možnosti, je dejal Malago, ki je tudi predsednik Italijanskega olimpijskega komiteja.

"Na tem že delamo skupaj z Mokom in mednarodnimi zvezami, preučili bomo vse mogoče rešitve in alternative," je zatrdil Malago.

Kljub spremembi načrtov je Malago vztrajal, da je "Italija pripravljena" za organizacijo iger, ki so predvidene od 6. do 22. februarja 2026, sledile pa bodo paraolimpijske igre od 6. do 15. marca.