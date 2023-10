Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni olimpijski komite je danes na zasedanju izvršnega odbora v indijskem Mumbaiju suspendiral Olimpijski komite Rusije. Razlog je dejstvo, da je ruski komite pod svoje okrilje priključil športno dejavnost na območju Ukrajine, ki so ga zasedle ruske sile, poročajo tuje agencije.

Odločitev o suspenzu ruskega komiteja pa ne pomeni tudi izključitve Rusije z olimpijskih iger v Parizu prihodnje leto. V Moku so sporočili, da bodo odločitev o tem sprejeli "v primernem trenutku", piše francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski komite je pretekli teden pod svoje okrilje priključil športne organizacije v zasedenih pokrajinah Herson, Zaporožje, Luhansk in Doneck. To seveda ni v skladu z ozemeljsko celovitostjo Ukrajine in po mnenju Moka prestavlja kršenje pravi.