Nemka Lisa Buckwitz, olimpijska in svetovna prvakinja v bobu, ima finančne težave, zato se financira tudi iz erotične platforme, s katero je sklenila pogodbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Devetindvajsetletnica je leta 2018 v Pyeongchangu osvojila olimpijsko zlato.

"Kot pilotka boba sem odgovorna za svojo celotno ekipo. Moram plačati potiskačico in pokriti stroške materiala za svoj bob, zato nas moram čim bolje tržiti," je pojasnila Berlinčanka.

Nekaj tekačev za vadbo, na sezono jih potrebuje do osem, stane 8000 evrov. Kot je povedal Buckwitz, bob, ki stane tudi do 100.000 evrov, športniki najemajo. Zveza krije potne stroške, ker je v reprezentanci, sama pa mora pokriti stroške materiala in njeno potiskačico Vanesso Mark.

"Zagotovo se ne bom pokazala gola. Načeloma je vsebina podobna tisti na Instagramu. Tam me lahko vidite tudi v bikiniju ali športnem nedrčku," je povedala in dodala, da želi svojim oboževalcem omogočiti tudi vpogled v njeno vsakdanje življenje.

Športnica, zaposlena v vojski, se je leta 2022 fotografirala za Playboy, sedaj je podpisala pogodbo z "OnlyFans", zneska sponzorstva pa ne sme razkriti. "Res je težko celo najti sponzorje, ki bodo vložili denar v moj šport ali ga namenili zame," je dejala Buckwitz."