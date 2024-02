Huda nesreča švicarskega boba

Svetovna bob zveza IBSF je sporočila, da so nesrečnika s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Dresdnu, kjer so mu že operirali poškodbe prsnega koša, kolka in stegen. Kot so sporočili iz bolnišnice, je v stabilnem stanju.

Poškodovani so bili tudi preostali člani ekipe. Voznik Michael Vogt je doživel hud pretres možganov in dobil številne modrice na telesu, preostala dva člana pa sta bila lažje poškodovana.

Michael Vogt in Sandro Michel med februarsko podelitvijo. Foto: Guliverimage

Vogt in Michel sta na olimpijskih igrah 2022 osvojila četrto mesto v dvosedu, na lanskem svetovnem prvenstvu pa bronasta. Zveza je že uvedla preiskavo nesreč.