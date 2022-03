Lahko sploh kdo ustavi slovensko skakalno floto?

"Medaljo imam. Vem, da sem veliko pustil na letalnici. Preveč rezerv je bilo. Moram biti zelo vesel. Pred prvenstvom o medalji nisem razmišljal. Če bi me v petek kdo vprašal, ne vem, ali bi mu pritrdil, da jo bom dobil. Važno je, da sem užival. Da sem sploh pristal na nogah. Sem imel preveč drugih težav, da bi lahko razmišljal o medalji," je bil razumljivo zadovoljen Timi Zajc po osvojeni srebrni medalji na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu. Le Norvežan Marius Lindvik je bil boljši od njega, družbo na zmagovalnem odru pa jima je delal Avstrijec Stefan Kraft, ki je v zadnjem poletu moral priznati premoč 21-letnemu slovenskemu skakalcu.

To je njegova tretja medalja v tej zimi. Najprej se je dvakrat veselil na zimskih olimpijskih igrah, kjer je bil na tekmi mešanih ekip zlat, srebrn nato še na moški ekipni preizkušnji. Z njegovimi nastopi na norveški letalnici je bil razumljivo zadovoljen tudi glavni trener Robert Hrgota. A ne le z njegovimi, tudi s preostalimi, saj so se Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc razvrstili od četrtega do šestega mesta. Če k temu dodamo postavljanje osebnih rekordov Ceneta Prevca v vlogi predskakalca in dobre predstave na treningu Lovra Kosa, je jasno, da so slovenski orli široko razprli krila za največje naprave.

"Izkoristiti moramo veter, ki ga imamo v jadrih."

"Vesel sem, da je od prvega skoka užival na tej letalnici. Pokazal je devet vrhunskih skokov, daljav. Veseli me, da je poleg uživanja pobral še srebrno medaljo. Če ni najboljši, je eden najboljših. Želim si, da tudi danes nadaljujemo v tem ritmu. Čaka nas še ena tekma. Da zaključimo svetovno prvenstvo na visoki ravni in se veselimo zaključka," je dejal Hrgota in se dotaknil še poletov preostale trojice: "Od prvega dne je bilo trenersko delo zelo lahko. Uživaš v takšnih poletih vseh fantov. Najslabši je bil šesti, kar je vrhunska uvrstitev. Štirje fantje med šest! Kaj več si težko zaželiš. V takšnih trenutkih moramo uživati in nadaljevati v tem ritmu. Izkoristiti moramo veter, ki ga imamo v jadrih."

Robert Hrgota uživa zaradi dobrih skokov slovenskih orlov. Foto: Guliverimage

Po prikazanem je z vesolja vidno, da bodo slovenski skakalci na ekipni tekmi osrednji favoriti za zlato medaljo. Znan je taktični načrt, kako se bodo zvrstili drug za drugim. Hrgota bo kot prvega v boj poslal Domna Prevca, sledili mu bodo Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. "Nekako klasična postavitev z izjemo olimpijskih iger. Vsi štirje so močni. Začenjamo z ničle. Nobenih medalj še niso podelili. Če že spadamo v ožji krog, je na nas, da to upravičimo in se ne ustrašimo izziva ter ga zgrabimo z obema rokama," opozarja in hkrati verjame v uspeh selektor slovenske reprezentance.

Timi ne čuti pritiska

Slovenski skakalci so v tej sezoni z izjemo v Bischofshofnu stali na zmagovalnem odru. Pa še v tem avstrijskem skakalnem središču bi, če ne bi imel Peter Prevc smole pri doskoku pri ekstremni daljavi. Slovenija bi takrat zmagala. Zato pa je na generalki pred olimpijskimi igrami v Zakopanah, bila še tretja v Wisli in nato srebrna na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.

Peter Prevc je bil v tej sezoni vselej del slovenske zasedbe, ki je na ekipnih tekmah priskakala na zmagovalni oder. V žepu ima že dve medalji z olimpijskih iger v Pekingu. Bo tej dodal novo zlato iz Vikersunda? Foto: Guliverimage

Če bi sešteli dosežke posameznikov na posamični tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu in jih dali v skupno malho, bi bili Slovenci prepričljivo prvi, zlati. S takšnimi poleti se zna zgoditi, da z visokim naskokom pridejo do zlatega odličja. Pritiska ni, pravi srebrni Timi: "Ne čutim ga. Kako je pri preostalih, ne vem. Upam, da bomo vsi štirje prikazali osem vrhunskih poletov. Nato bomo videli, kaj bo to pomenilo."

Zlate ekipne medalje Slovenija na ekipnih preizkušnjah na svetovnih prvenstvih v poletih še nima. Pred natanko desetimi leti je slovenska zasedba Robert Kranjec, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan poletela do premiernega brona, pred štirimi leti pa je bilo moštvo Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan srebrno.

Ekipna preizkušnja se bo začela ob 16.30, uro pred tem pa bo na vrsti še poskusna serija.