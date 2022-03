Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan svetovnega prvenstva v poletih v Vikersundu so ljubitelji skokov pogrešali norveškega specialista za letenje Roberta Johanssona. Težave s hrbtom so ga postavile na stranski tir. Bo lahko nastopil v nedeljo na ekipni tekmi?

Po prvem dnevu je bil Robert Johansson na šestem mestu in je za 17,6 točke zaostajal za bronastim odličjem. Izhodišče je bilo dobro, vendar se je v noči na soboto pri Norvežanu zdravstveno stanje poslabšalo.

Bolečine v hrbtu so postajale vse večje in posledično ni mogel nastopiti drugi dan, ko se je odločalo o dobitnikih medalj na posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Vikersundu.

Velikega zlata se je razveselil njegov rojak Marius Lindvik. Slovenija slavi srebrnega Timija Zajca, Avstrijci bronaste Stefana Krafta. Slovenski ekipni uspeh so od četrtega do šestega mesta dopolnili Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc.

S takšnim letenjem so Slovenci na stavnicah osrednji favoriti za osvojitev zlate medalje na nedeljski ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih.