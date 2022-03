Paris do zmage, Kline do točk, Jansrud pomahal v slovo

V Kvitfjellu na Norveškem so danes izpeljali še drugi moški smuk v dveh dneh. Zmagal je Dominik Paris, ki je z mesta vodilnega izrinil domačina Aleksandra Aamodta Kildeja. Na štartu so bili štirje Slovenci, a je samo Boštjan Kline prišel do točk svetovnega pokala. Z zaostankom natanko dveh sekund za vodilnim Italijanom je osvojil 19. mesto. Današnji smuk je bil zadnji v karieri 36-letnega Kjetila Jansruda, ki se je poslovil pred veliko množico navijačev.

Predzadnji smuk te zime ni prinesel takšnega presenečenja kot petkov, ko sta si prvo mesto delila senzacionalni Kanadčan Cameron Alexander in prav tako presenetljivi Švicar slovenskih korenin Nils Hintermann.

Paris je že četrtič zmagal na progi Olympiabakken v Kvitfjellu. Foto: Guliverimage

Danes je bil razplet bolj predvidljiv. Zmaga je pripadla izkušenemu Italijanu Dominiku Parisu, ki je prišel do 21. zmage v svetovnem pokalu, 17 smukaške. V Kvitfjellu je prvič zmagal na smuku leta 2016, pred tremi leti je na tem prizorišču zmagal na smuku in superveleslalomu, tako da bo favorit za najvišja mesta na Norveškem tudi na nedeljskem superveleslalomu.

Paris je z mesta vodilnega na današnji preizkušnji izrinil Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja (+0.55). Tretje mesto sta si z zaostankom 81 stotink sekunde razdelila Švicarja Beat Feuz in včerajšnji zmagovalec Hintermann.

Boštjan Kline je bil z 19. mestom najboljši slovenski predstavnik na predzadnjem smuku sezone. Foto: Guliverimage

Tudi danes so bili na štartu štirje Slovenci, a niso odigrali vidnejše vloge. Boštjan Kline je s točno dvema sekundama zaostanka za Parisom osvojil 19. mesto in bil edini od slovenske četverice, ki je prišel do točk svetovnega pokala. Miha Hrobat (+2.88) je bil 41., Nejc Naraločnik z zaostankom treh sekund in pol 50., Martin Čater pa dve mesti za njim (+3.77).

Pred domačimi navijači je svojo zadnjo tekmo v karieri odpeljal Kjetil Jansrud. Foto: Guliverimage

V boju za mali kristalni globus je tesno



V posebnem smukaškem seštevku še vedno vodi Kilde, ki ima 570 točk. 23 manj jih ima Švicar Feuz, pri 486 točkah pa je Avstrijec Matthias Mayer.



Najboljše uvrščen Slovenec na smukaški lestvici je Čater, ki ima 104 točke in je na 23. mestu, tik za njim pa je Kline s 95 točkami. Uvrstitev med 25 najboljših pomeni, da bosta oba dobila priložnost za nastop tudi na zadnjem smuku sezone v Courchevelu/Meribelu, kjer bodo podelili kristalne globuse najboljšim.

Vrstni red smuka za moške (10/11):



1. Dominik Paris (ITA) 1:43.92

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0.55

3. Beat Feuz (ŠVI) +0.81

3. Niels Hintermann (ŠVI) enak čas

5. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +1.06

...

19. Boštjan Kline (SLO) +2.00

41. Miha Hrobat (SLO) +2.88

50. Nejc Naraločnik (SLO) +3.50

52. Martin Čater (SLO) +3.77