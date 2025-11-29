Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
29. 11. 2025,
15.15

Nika Prevc

Sobota, 29. 11. 2025, 15.15

1 ura, 21 minut

Smučarski skoki, Falun, velika skakalnica, kvalifikacije (Ž)

Skakalke na delu šele zvečer, v boj peterica Slovenk

Š. L.

Nika Prevc je bila v soboto druga.

Nika Prevc je bila v soboto druga.

Foto: Reuters

Po sobotni tekmi smučarskih skakalk na srednji skakalnici v Falunu in drugem mestu Nike Prevc se bodo skakalke danes preselile še na veliko napravo, kjer jih danes ob 20. uri čakajo kvalifikacije, pred tem pa ob 18. uri še trening. Zaradi težav z vremenom in vetrom se je dogajanje nekoliko zamaknilo.

Falun Nika Prevc
Sportal Nika Prevc samo še za nepremagljivo Japonko
Smučarski skoki, Falun, velika skakalnica, kvalifikacije (Ž):

Na uvodu olimpijske zime smučarskih skakalk dominira Nozomi Maruyama, ki je na treh tekmah trikrat zmagala. Dvakratna branilka skupne zmage Nika Prevc pa je v soboto še drugič v sezoni skočila na stopničke. Zdaj skakalke čaka še preizkušnja na veliki napravi, na današnjih kvalifikacijah bo nastop lovilo pet Slovenk. Kot prva bo skočila Maja Kovačič (16), Tinkara Komar bo nastopila kot 28., Katra Komar pa takoj za njo. V zadnjem delu 65 skakalk bosta nastopili še Nika Vodan s število 57 in Nika Prevc kot 63.  

V rumeni majici sezone je z maksimalnim izkupičkom 300 točk Maruyama, ki je dobro poletno formo prenesla tudi v zimo. Kljub uspešnemu poletju pa je prevlada 27-letne Japonke na uvodu sezone vseeno veliko presenečenje.

Tekma bo na sporedu v nedeljo ob 10.15.

Nozomi Maruyama Maja Kovačič Tinkara Komar Katra Komar Nika Vodan smučarski skoki Falun Nika Prevc
