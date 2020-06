Kocijančič posthumno za častnega predsednika SZS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani Izvršilnega odbora SZS so soglasno podprli predlog predsednika SZS Enza Smrekarja, da nedavno umrlega Janeza Kocijančiča predlagajo za častnega predsednika zveze.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je danes predlagal, da se Janeza Kocijančiča posthumno predlaga za častnega predsednika krovne nacionalne smučarske organizacije. Člani Izvršilnega odbora SZS so sklep soglasno podprli.

Današnja seja IO SZS se je začela z minuto molka za nedavno umrlim Kocijančičem, nekdanjim predsednikom smučarske zveze in prvim predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je bil tudi član Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije in podpredsednik Mednarodne smučarske zveze Fis. Nazadnje je opravljal tudi funkcijo predsednika Evropskih olimpijskih komitejev.

Predlog, da se Kocijančiča posthumno imenuje za častnega predsednika SZS, bo uvrščen na sejo redne letne skupščine slovenske federacije za zimske športe, ki je edina pristojna za odločanje o častnem predsedniku.

Sprejeli vsa poročila panog

Soglasno so bila sprejeta vsa poročila panog za preteklo sezono. Predstavljeni so bili tudi finančni načrti za prihajajočo sezono, ki bo v znamenju reševanja številnih izzivov zaradi pandemije novega koronavirusa. Smučarsko zvezo in vse panoge čaka negotovo obdobje zaradi finančnega izpada, ki je posledica ohromitve celotnega svetovnega športa zaradi bolezni covid-19.

Zveza doživela finančni udarec

Tudi Slovenija se ni izognila valu odpovedi športnih tekmovanj, ki so bile posledica novega koronavirusa. Največji finančni udarec je smučarska zveza doživela zaradi odpovedi svetovnega pokala alpskih smučarjev Pokal Vitranc v Kranjski Gori ter zaradi odpovedi Planice, ki bi med 19. in 22. marcem morala gostiti svetovno prvenstvo v poletih. Pod Poncami bodo tekmovanje skušali izpeljati v sezoni 2020/21.

Tudi Vitranc in mariborska Zlata lisica, ki je bila izpeljana v Kranjski Gori še pred krizo, ostajata na koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju 2020/21.

