Kasper o Kocijančiču: Športu je služil z odliko in modrostjo

predsednik Mednarodne smučarske zveze: šport je izgubil velikega prijatelja in vdanega delavca

"Janez Kocijančič je bil predan član sveta, ki je zvezi in športu služil z odliko in modrostjo;" je o pokojnem Kocijančiču dejal Gian Franco Kasper. Foto: Sportida

Smučarska zveza Slovenija prejema številne sožalje ob smrti njenega nekdanjega predsednika Janeza Kocijančiča. Enemu najvidnejših evropskih športnih političnih osebnosti se je poklonil tudi predsednik Mednarodne smučarske zveze Gian Franco Kasper. Švicar je v sožalnem nagovoru izjavil, da je šport izgubil velikega prijatelja in vdanega delavca.

"Janez Kocijančič je bil predan član sveta, ki je zvezi in športu služil z odliko in modrostjo. Prav tako se ga bomo spominjali zaradi njegovega čudovitega smisla za humor. V imenu zveze s težkim srcem izražam sožalje njegovi ženi Andreji, njegovi družini, Smučarski zvezi Slovenije in njegovim številnim prijateljem po vsem svetu," je v sožalnem zapisu, ki ga je objavila Mednarodna smučarska zveza (Fis), zapisal Kasper.

Foto: Reuters

Močno zaznamoval slovenski šport

Kocijančič je močno zaznamoval slovenski šport, zlasti po osamosvojitvi. Bil je prvi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in na tem položaju ostal kar pet mandatov. Opravljal je pomembne funkcije v mednarodnih športnih organizacijah. V preteklosti je bil tudi viden politik in gospodarstvenik.

Od leta 1974 do 1984 je bil predsednik Smučarske zveze Slovenije, od leta 1984 do 1988 pa Smučarske zveze Jugoslavije. Od leta 1981 je bil član vodstva Fisa, od leta 2010 pa njegov podpredsednik.

Leta 2005 je postal član izvršnega odbora Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) in od leta 2013 podpredsednik EOC. Avgusta 2016 je postal vršilec dolžnosti predsednika, potem ko je prejšnji Patrick Hickey odstopil zaradi afere s preprodajo vstopnic za olimpijske igre. Od novembra 2017 je bil tudi uradno predsednik EOC.

Žalna knjiga OKS za Janeza Kocijančiča bo odprta v petek Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS) je sporočil, da bo ob smrti prvega predsednika krovnega olimpijskega gibanja v državi Janeza Kocijančiča žalna seja 5. junija ob 11. uri v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.

